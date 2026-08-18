香港郵政解財困郵務員轉非長聘惹反彈　孫玉菡：關鍵是事先說清楚

香港郵政連續8年錄得虧損，決定暫不會向今年9月份試用期滿的約30名郵務員及郵差發出長期聘用條款，改為提供為期兩年的公務員合約，涉及逾200人。



勞工及福利局局長孫玉菡今早（18日）被問會否擔心此舉影響僱傭關係時，指任何機構包括郵政署改變僱傭安排，都要符合相關法例及合約，關鍵點是事先要說清楚，確保在合法狀況下好好處理由於經濟環境改變而需要進行的適切安排：「香港咁多年來，呢方面都有和諧關係，我相信唔剩止郵政署，其他方面都可以按法例要求，好好做好僱主同僱傭之間嘅關係。」



香港郵政由1995年開始自負盈虧，最近連續8年錄得虧損。圖為即將於2027年中清拆的中環郵政總局。（資料圖片）

香港郵政暫時不會向今年9月份試用期滿約的30名郵務員及郵差發出長期聘用條款。（資料圖片）

逾200名過試用期郵務員郵差無得轉正 改兩年合約續聘

香港郵政由1995年開始自負盈虧，最近連續8年錄得虧損，營運基金現金儲備「見底」，早前政府將向立法會財委會申請撥款46億元，以支持未來3個年度的運作及翻新空郵中心。

香港郵政署署長戴淑嬈今日（18日）接受電台訪問時指，受傳統郵件量持續下跌影響，因應財務狀況，決定暫時不會向今年9月份試用期滿約的30名郵務員及郵差，發出長期聘用條款，改為提供為期兩年的公務員合約，涉及試用人員總體約有200多人。

勞工及福利局局長孫玉菡8月18日表示，任何機構包括郵政署改變僱傭安排，都要符合相關法例及合約。（梁家俊攝）

影響僱傭關係？ 孫玉菡︰香港咁多年來都有和諧關係

勞工及福利局局長孫玉菡今早出席「賽馬會社福界『心連心』同行向前人才培養計劃開班儀式」期間，被問到會否擔心郵政署新安排將會影響僱傭關係，並打開先例。他回應指，任何機構包括郵政署改變僱傭安排，都要符合相關法例及合約。

孫玉菡又指，由於經濟環境的改變，需要做些適切的安排，關鍵點在於雙方事前講清楚，確保在合法的情況下妥善處理：「香港咁多年來，呢方面都有和諧關係，我相信唔剩止郵政署，其他方面都可以按法例要求，好好做好僱主同僱傭之間嘅關係。」