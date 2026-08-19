「婦產科聖手」 梁淑德認未有妥善記錄　醫委會裁專業失當不成立

撰文：林遠航
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有「婦產科聖手」之稱、曾為郭晶晶、林青霞等名人接生的周梁淑怡胞妹梁淑德醫生，被控在2017年為一名孕婦接生時，未有正確記錄胎兒頭部位置、母體骨盆形狀或大小、使用催產素的原因，案件今日（19日）下午在醫委會續審。

梁淑德下午作供時承認未有妥善記錄，但強調使用催產劑的決定是經考慮不同臨床因素後作出。她透露當日下午原定有「興趣班」，但並非強制參與，不到場亦沒有後果，而她亦有回到醫院接生。

研訊小組傍晚在退庭商議近一小時後，宣布裁定其專業失當指控不成立。研訊小組認為，胎兒頭部位置、母體骨盆形狀或大小分別有入院紀錄及過往分娩紀錄；至於未記錄使用催產素的原因，小組接納兩位專家證人都認為可改善，但未達需上報醫委會程度。投訴人離開時未有作回應，但僅指自己所言全為事實。

「婦產科聖手」周梁淑儀胞妹梁淑德醫生（左）稱有經投訴人同意，才進行人工羊水刺穿。（鄧倩螢攝）
「婦產科聖手」周梁淑儀胞妹梁淑德醫生表示，進行人工羊水刺穿，目的同是加快分娩。（鄧倩螢攝）

梁淑德下午作供　稱投訴人同意進行人工羊水刺穿以加快分娩

梁淑德下午作供時承認當日早上11時曾與投訴人馬桂蓮（音譯，Ma Kwai Lin）通電話，稱一向容許病人選擇自然分娩，或使用藥物輔助以達致較快、無痛分娩；下午約2時進行人工羊水刺穿時，亦有經馬的同意，目的同是加快分娩。

投訴孕婦馬桂蓮（音譯Ma Kwai Lin）。（鄧倩螢攝）

梁淑德指投訴人子宮頸擴張進度曾停滯　因此決定注射催產素

梁淑德又指，普遍非首胎孕婦分娩時間較首胎孕婦短，而馬的子宮頸擴張進度曾停滯，判斷原因為子宮收縮力不足，因此決定注射10單位的催產素。她又指，病人分娩前簽署的同意書，已授權醫生執行醫療上必要的護理程序。

就她供詞指，注射催產素時，已考慮馬感染乙型鏈球菌，她作供指，當時已為馬注射抗生素，而使用催產素可縮短分娩時間、降低胎兒感染風險，但強調並非使用催產素的主要考慮。

有「婦產科聖手」之稱的梁淑德醫生（左）被控專業失當，醫委會最終裁定不成立。（鄧倩螢攝）
有「婦產科聖手」之稱的梁淑德醫生（右）被控專業失當，醫委會最終裁定不成立。（鄧倩螢攝）

埋怨要「取消晒Booking」？　梁淑德：當日只有興趣班　無臨床行程

就馬桂蓮投訴指梁淑德進入產房時聲稱，因為馬不肯使用催產素令她需要「取消晒Booking」，梁指事發當日是星期三，診所按慣常休息，因此當日沒有其他臨床行程。

梁淑德其後接受委員會代表律師盤問時，承認當日下午2時至4時有非臨床行程，是到HKU SPACE上興趣班。她承認早上馬入院時，未料到無法上興趣班，但其後到醫院時，已沒有打算去上課。

辯方專家證人是梁永昌。（鄧倩螢攝）

辯方專家證人梁永昌：若記錄催產素原因會更好　無需上報醫委會

辯方專家證人是梁永昌，曾任廣華醫院婦產科部門主管，是醫委會方專家證人陳健浩的繼任。他認為若在可行情況下，醫生有作記錄會更理想，但提到2017年時超聲波技術仍未普及，部份檢驗例如胎兒頭部位置需用人手觸摸決定，無記錄的情況或有發生。至於使用催產素的原因，他同意若有記錄會更好，又笑言若擔任部門主管，會遵從前上司陳健浩的做法，「話兩句就算」，亦同意未嚴重至要上報醫委會。

研訊小組霍泰輝：胎兒頭部位置已在入院時已記錄

研訊小組其後退庭商議近一小時。研訊小組主席霍泰輝表示，小組認為，梁未有記錄屬無可爭議，但認為胎兒頭部位置已在入院時記錄，而母體骨盆形狀或大小則有過往分娩紀錄，加上今次分娩的胎兒體形較上一胎細小，因此無紀錄的做法適當。至於未記錄使用催產素的原因，小組接納兩位專家證人都認為可改善但未達需上報醫委會程度。因此，研訊小組裁定其專業失當指控不成立。

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