婦產科名醫梁淑德被控用催產素無解釋　病人斥分娩時遭辱罵遺創傷

有「婦產科聖手」之稱、曾為郭晶晶、林青霞等名人接生的周梁淑怡胞妹梁淑德醫生，被控在2017年為一名孕婦接生時，未有正確記錄胎兒頭部位置、母體骨盆形狀或大小、使用催產素的原因，案件今日在醫委會處理。



病人作供時提到，梁淑德在她生產當日稱自己下午有事，要求她打催產素，她拒絕後被對方責罵，形容自己受創傷，曾發噩夢等。



代表秘書處的專家證人、醫管局九龍西聯網婦產科部門前主管陳健浩認為，即使醫生有合理臨床原因，亦應作紀錄，但坦言嚴重程度有待判斷，若他是部門主管，發現部下有此情況，會「話佢兩句」，但不會因此而要求轉交醫委會跟進。



涉案病人馬桂蓮（音譯Ma Kwai Lin）。（鄧倩螢攝）

涉案病人馬桂蓮（音譯Ma Kwai Lin）。（鄧倩螢攝）

涉案病人馬桂蓮（音譯Ma Kwai Lin）。（鄧倩螢攝）

梁淑德被指控在2017年2月15日，未有在醫療記錄中正確記錄胎兒頭部位置、母體骨盆形狀或大小，以及在醫療記錄中對患者使用催產素的原因，忽視作為註冊醫生對病人的職業責任，屬專業上失當行為。

證人同時是涉案病人的馬桂蓮（音譯Ma Kwai Lin），時發時正產第二胎，第一胎亦由梁淑德經手。她早上作供表示，2017年2月15日，當日上午約11時，已在養和醫院產房的她接到梁淑德的電話，梁要求她打催生針或無痛，對方解釋因為「下晝有嘢做」。她引述梁曾指，若打無痛針，「唔會郁嚟郁去褪咗個仔出嚟，我過到嚟可以接仔」，馬拒絕。梁表示，會由駐院醫生代為接生。

有「婦產科聖手」之稱、曾為郭晶晶、林青霞等接生的周梁淑儀胞妹梁淑德醫生（左）。（鄧倩螢攝）

有「婦產科聖手」之稱、曾為郭晶晶、林青霞等接生的周梁淑儀胞妹梁淑德醫生。（鄧倩螢攝）

指梁淑德邊接生邊責罵 無檢查下指示護士穿羊水

其後下午一時多，梁淑德到達產房，馬指，對方一到場便責罵自己，「我為咗你推晒啲booking（預約）」，說了三次「我而家要加你錢」，其後在未有向自己解釋何謂穿羊水、有何效果後，便在無檢查下指示姑娘幫忙穿羊水。馬又指，到同日近三時，梁淑德稱自己「4點半一定要走」，要求自己打催生針，惟當時她陣痛中，無法回應。

馬桂蓮其後接受辯方律師盤問時指，穿羊水過程中對方不時走入產房責罵她。她強調產子後初期不斷想起當日在產房的經歷，不時發噩夢，憶起生產時被羞辱、奚落，形容是創傷，不希望對方「再害下一個產婦」。她事後在2018年8月27日到過梁的診所，要求對方道歉，對方僅敷衍道歉。

有「婦產科聖手」之稱、曾為郭晶晶、林青霞等接生的周梁淑儀胞妹梁淑德醫生（左）。（鄧倩螢攝）

有「婦產科聖手」之稱、曾為郭晶晶、林青霞等接生的周梁淑儀胞妹梁淑德醫生（左）。（鄧倩螢攝）

專家證人：要求用催產素無錯 惟不能合理化無紀錄

代表秘書處的專家證人、醫管局九龍西聯網婦產科部門前主管陳健浩其後作供表示，一般而言，第二胎使用催產素的機會低過第一胎，但提到若產婦子宮收縮程度不足，而醫生排除了胎位不正、橫生等情況，的確可用催產素。

由於馬生第二胎時，時間比初產更慢，因此陳認為梁使用催產素的決定或許無錯。對於梁使用1954年的Friedman curve（用於判斷分娩進展是否正常的圖表）作判斷，陳指該圖表早已過時，坦言自己不會用如此古老的方去做決定。他同時又指，催產素非完全無害，使用時即使需列明原因。他又強調，即使有臨床原因，亦不能合理化無作紀錄的情況。

指控亦包括未有記錄孕婦骨盆大小，陳健浩形容，「一件衫啱大仔，未必啱細仔」，但今次案件中，第二胎體型較第一胎小，因此認為梁有作合理推斷。

有「婦產科聖手」之稱、曾為郭晶晶、林青霞等接生的周梁淑儀胞妹梁淑德醫生（右）。（鄧倩螢攝）

代表秘書處的專家證人、醫管局九龍西聯網婦產科部門前主管陳健浩。（鄧倩螢攝）

被問嚴重程度 稱未必會轉交醫委會

對於辯方律師指，當時臨床資料已足夠醫生作決定，陳健浩則指，《專業守則》中有提到作醫療紀錄是醫生的職責，並非可有可無。但他同意辯方認為，公立醫院與私家醫院情況有不同，前者或涉及醫生的交接，但今次案件發生於私家醫院，從頭到尾都是梁負責。

陳亦指，難言今次事件嚴重程度，「揸車轉彎唔打燈係唔啱，但幾嚴重留畀大家判斷」。他又笑言，若梁有列明原因是子宮收縮不足，「會幫手defend（辯護）梁醫生」。研訊小組主席霍泰輝則問到陳對嚴重程度的看法，陳未有正面回應，僅指若他是部門主管發現部下有此情況，會「話佢兩句」，但不會因此而要求轉交醫委會跟進。

周梁淑怡（左）。（資料圖片 / 江智騫攝）

梁淑德是本港資深婦產科醫生，現時為私人執業醫生，於中環開設診所。她因其手勢精湛，開刀後孕婦留疤小著名，有「婦產科聖手」之稱，過去曾為不少明星及名人接生及看診，包括郭晶晶、林青霞、張栢芝、王菲及劉嘉玲等人。她亦是立法會前議員周梁淑怡的胞妹，周梁淑怡的孫女亦由梁淑德接生。