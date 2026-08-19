婦產科名醫梁淑德涉失德醫委會開審　曾為林青霞郭晶晶等名人接生

周梁淑怡胞妹梁淑德醫生，被控在2017年為一名孕婦接生時，未有正確記錄胎兒頭部位置、母體骨盆形狀或大小、使用催產素的原因，案件今日（19日）在醫委會舉行紀律研訊。翻查資料，梁淑德外號包括「明星御醫」、「婦產科聖手」及「高齡產婦救星」等，曾為多位政界及娛樂圈名人接生，包括胞姊周梁淑怡的大女兒周智美、林青霞、郭晶晶等。



有「婦產科聖手」之稱、曾為郭晶晶、林青霞等接生的周梁淑儀胞妹梁淑德醫生（左）。（鄧倩螢攝）

梁淑德（左）有着多個外號，包括「婦產科聖手」等，曾為郭晶晶及林青霞等明星接生。（鄧倩螢攝）

醫生梁淑德被控在2017年為一名孕婦接生時，未有正確記錄胎兒頭部位置、母體骨盆形狀或大小、使用催產素的原因，案件2026年8月19日在醫委會處理。涉案病人馬桂蓮（音譯Ma Kwai Lin）。（鄧倩螢攝）

資深婦產科醫生梁淑德周三接受醫委會紀律研訊

本港資深婦產科醫生梁淑德被控在2017年為一名孕婦接生時，未有正確記錄胎兒頭部位置、母體骨盆形狀或大小、使用催產素的原因，今日（19日）出席醫委會紀律研訊。

她現時為私人執業醫生，在1975年取得加拿大新省醫學會內外科醫學執照，並在1993年成為香港醫學專科學院婦產科院士，現時在中環中建大廈開有診所。

醫生梁淑德被控在2017年為一名孕婦接生時，未有正確記錄胎兒頭部位置、母體骨盆形狀或大小、使用催產素的原因，案件2026年8月19日在醫委會處理。涉案病人馬桂蓮（音譯Ma Kwai Lin）。（鄧倩螢攝）

梁淑德（左）有着多個外號，包括「婦產科聖手」等，曾為郭晶晶及林青霞等明星接生。（鄧倩螢攝）

梁淑德外號包括婦產科聖手、高齡產婦救星等

綜合過去近30年的報道，梁淑德曾為多位政界及娛樂圈名人接生，包括郭晶晶、林青霞、王菲、張栢芝及周梁淑怡大女等，外號包括「明星御醫」、「婦產科聖手」及「高齡產婦救星」等，知名於手勢精湛及開刀後孕婦留疤小。

過往經梁淑德接生的部份名人：



林青霞41歲誕下大女兒邢愛林，負責分娩的醫生是梁淑德。（資料圖片）

1. 1995年林青霞大女邢愛林

被喻為台灣影壇第一美人林青霞1994年與香港富商邢李㷧註冊結婚，她在1995年首次懷孕時，已是41歲的高齡產婦，隨後在1996年1月2日誕下大女兒邢愛林。她在接受娛樂記者訪問時透露，負責分娩的醫生是梁淑德，並大讚她「做得很好」。

梁淑德的胞姊為前自由黨副主席、資深電視人周梁淑怡。（洪嘉徽攝／資料圖片）

2. 2007年胞姊周梁淑怡外孫女

前自由黨副主席、資深電視人周梁淑怡大女周智美，在2007年10月5日誕下6.3磅女嬰。其後周梁淑怡向港聞記者表示，女兒分娩時不辛苦，甚至可以形容為很舒服，原因正由胞妹梁淑德接生。

霍啟剛（右）與郭晶晶（左）的長子霍中曦（中）在2013年出生，由梁淑德接生。圖為2020年的相片。（霍啟剛提供圖片）

3. 2013年霍啟剛與郭晶晶長子霍中曦

霍英東長孫、現任立法會議員霍啟剛與「跳水皇后」郭晶晶在2012年註冊結婚，二人的長子的長子霍中曦在2013年8月28日出生，正由梁淑德接生。