國泰哈薩克阿拉木圖直航明年1.9啟航　永安旅遊料團費最多回落20%

行政長官李家超今年6月初率團到中亞訪問，期間宣布本地航空公司明年首季開辦香港往返哈薩克阿拉木圖直航班機。國泰航空今日（20日）公布，香港往返阿拉木圖航班將於2027年1月9日啟航，每周設三對航班往返兩地，由即日起接受預訂，相信能加強香港與「一帶一路」沿線國家聯繫。



永安旅遊目前的哈薩克旅行團每人收約1.8萬元起，需乘坐中國國航先往北京或成都，再轉機至阿拉木圖，即首日行程幾乎在機艙及轉機過程中度過。永安旅遊回應指，國泰直航開通後，單程航程可節省約6小時，料團費最多可回落兩成。



國泰航空香港往返阿拉木圖航班將於2027年1月9日啟航，每周設三對航班往返兩地。（資料圖片）

阿拉木圖東正教升天大教堂，是全世界第二高的木製教堂。（國泰航空網頁圖片）

國泰航空明年1月9日首航 即日起接受預訂

行政長官李家超今年6月1日至6月5日，率領商貿代表團到哈薩克和烏茲別克訪問，期間宣布本地航空公司明年首季開辦香港往返哈薩克阿拉木圖直航班機。

國泰航空今日（20日）公布，直航航班即日起接受預訂，首航日為2027年1月9日，又指阿拉木圖將成為國泰航空在中亞地區的首個航點，相信新航線將進一步擴展國泰航空全球網絡，並能鞏固香港作為國際航空樞紐地位。

阿拉木圖瓊布拉克高山滑雪場，由市中心坐車前往只需30至40分鐘。（國泰航空網頁圖片）

每周三對航班 加強香港與「一帶一路」沿線國家聯繫

國泰航空指，阿拉木圖是哈薩克商業及文化中心，也是通往中亞的重要門戶，為貿易、商務及旅遊發展開拓更多新機遇，進一步體現國泰致力加強香港與「一帶一路」沿線國家聯繫的承諾。

航班編號︰CX681／CX680

出發地︰香港／阿拉木圖

目的地︰阿拉木圖／阿拉木圖

出發時間︰16:25／21:50

抵達時間︰20:30／07:00+1

航班出發日期︰逢周二、四、六



永安旅遊指，明年起哈薩克團將轉坐國泰航空。（資料圖片／歐陽德浩攝）

永安旅遊哈薩克7日團每人收1.8萬元起 須往成都或北京轉機

永安旅遊目前推出的中亞旅行團「哈薩克7天探索之旅」，團費每人收17,999元起，旺季則收19,999元起，團友需乘坐中國國航先前往北京或成都，再轉機往阿拉木圖，即首日行程幾乎在機艙及轉機過程中度過，下機後已是回酒店休息的時間。隨後數日的景點包括查恩大峽谷、東正教升天大教堂、中央清真寺、突厥斯坦古城遺址等。

大阿拉木圖湖，坐落天山山脈之中。（國泰航空網頁圖片）

永安旅遊料直航開通後航程慳6小時 團費最多回落兩成

永安旅遊回應《香港01》指，目前往阿拉木圖連同等候轉機的時間，合計約13個小時，轉坐國泰直航則可縮短至7小時，即可節省6小時，因此明年起哈薩克團將轉坐國泰航空，團費因應機票價格浮動變更，料回落最多約兩成。