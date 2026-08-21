凝皓教育女導師涉泄學生私隱　凝皓稱正調查　會暫停相關導師課堂

由補習名師林溢欣創辦的「凝皓教育」的一名歷史科女導師，被指因在社交媒體聲稱遭一名學生抹黑而不點名公開其背景資料，包括學生在凝皓報讀的課程及就讀中學資料，個人資料私隱專員公署至周四（20日）接獲三宗投訴。凝皓教育周四晚透過IG就事件發表聲明指校方未有將學生個人資料透露予相關導師，又稱校方一直重視學生私隱，有關事件調查進行中，相關老師課堂會暫停。



凝皓教育在IG就事件發表聲明。（凝皓教育 Defining Education）

女導師被指曾在IG公開學生就讀中學資料

根據自稱事主的學生在社交平台稱，涉事凝皓教育女導師在IG指，該學生「一而再再而三觸犯到我的底線，不停開假acc（帳戶）抹黑我」，所以不點名公開對方背景資料，包括他在凝皓報讀的課程，及其就讀的中學，更稱「各位如果想要詳細資料請dm（私訊）」。

就「凝皓教育」一名歷史科女導師涉在社交媒體不點名公開一名學生其背景資料，私隱專員公署指接獲三宗投訴；圖為凝皓教育荃灣分校。（凝皓教育網頁）

該自稱被「起底」的學生其後在社交媒體上指被對方公開就讀中學令他感到恐懼，不知對方下一步會做甚麼，亦質疑對方利用職務之便獲取自己的個人資料。現時該女導師的Instagram已搜尋不到，但凝皓網站上仍有其資料。

教育局回覆查詢時指，提醒所有教育工作者應對個人操守有嚴格要求，尊重學生的私隱。(資料圖片)

私隱專員公署至周四接獲三宗投訴

私隱專員公署周四回覆查詢時指，已接獲三宗投訴，會根據既定機制處理事件。教育局則指已即時聯絡今次事件中的學生就讀的中學了解事件，並提醒校方須留意學生的情緒狀況，為學生提供適切輔導及支援。局方同時提醒所有教育工作者應對個人操守有嚴格要求，尊重學生的私隱，守護教育專業，以建立社會信任。