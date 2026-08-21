港大副教授黃家偉涉收賄220萬批逾千萬IT訂單　與另3人遭廉署起訴

港大教育學院副教授黃家偉涉嫌從一名服務供應商收受現金賄款共約220萬元，向對方批出七份中小學資訊科技(IT)教育項目訂單，總值逾1,000萬元，黃與涉案服務供應商及其妻子和姪兒另涉嫌詐騙港大服務費，周四（20日）被廉署落案起訴。四人准予保釋，案件下星期一(24日)在東區裁判法院提堂，以待轉介至區域法院答辯。



港大教育學院副教授黃家偉涉嫌從一名服務供應商收受現金賄款共約220萬元，向對方批出七份中小學資訊科技(IT)教育項目訂單，8月20日遭廉政公署起訴。（資料圖片）

服務供應商董事與妻子及姪兒同被起訴

廉署今日（21日）指，四名被告分別為45歲的港大教育學院副教授黃家偉、56歲的Immersive Learning Lab Company Limited (Immersive Learning)及香港朗琦科技教育有限公司(朗琦科技教育)唯一董事兼股東禤文浩，以及禤文浩妻子朱慧兒及侄兒張進。

四人准保釋8.24東區裁判法院提堂

當中，黃家偉及禤文浩被控九項串謀使公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條和《刑事罪行條例》第159A條。四人另被控兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。四人准予保釋，案件下星期一(8月24日)在東區裁判法院提堂，以待轉介至區域法院答辯。

港大教育學院副教授黃家偉涉嫌從一名服務供應商收受現金賄款共約220萬元，向對方批出七份中小學資訊科技(IT)教育項目訂單，8月20日遭廉政公署起訴。（港大教育學院網頁）

廉署指，2023年8月至2026年6月案發期間，黃家偉身兼港大教育應用資訊科技發展研究中心(CITE)的主任，職責包括根據港大的採購程序，運用資助機構，例如香港賽馬會慈善信託基金，以及政府優質教育基金的資助，推動IT教學應用。

貪污控罪指黃家偉及禤文浩涉嫌串謀使黃家偉接受現金賄款共約220萬元，以向禤文浩的兩間公司，即Immersive Learning或朗琦科技教育，批出七份IT教育項目採購訂單；或在項目的招標工作中傾向優待禤文浩及其兩間公司；以及安排禤文浩的妻子朱慧兒、姪兒張進及另外五人受僱於港大。

涉案項目訂單總值逾1000萬元 黃家偉涉抽取一至五成作回佣

廉署接獲貪污投訴而展開調查，揭發黃家偉及禤文浩曾協議，黃家偉在項目訂單批出後，會獲取訂單款額的一成至五成作報酬，涉案項目訂單總值逾1,000萬元。

相關項目包括「透過人工實境的新平台來優化素養教育2.0」(「eLEARN2.0」)，即CITE開發的虛擬實境(VR)小學電子學習平台；以及專為高中學生而設的新興科技培育計劃—「賽馬會『科•苗』計劃」。

欺詐控罪指四名被告涉嫌虛假地向港大表示，朱慧兒及張進已根據服務協議向CITE提供開發研究服務，誘使港大向二人支付服務費共12萬元。惟廉署調查顯示，二人從未提供相關服務。