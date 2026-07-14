廉署展覽廳10萬人到訪　「一九七四」咖啡廳玩咖啡主題｜反貪教育

廉署「一九七四」咖啡廳和展覽廳為香港獨特反貪主題景點，亦是廉署倡廉教育的重要基地，一直是吸引大批本地市民及訪港旅客前往「打卡」。廉署表示，展覽廳剛重啟一周年，升級科技配置、展覽內容和打卡佈置，日前迎來第10萬位訪客。



「一九七四」咖啡廳累計逾30萬訪客，廉署表示，在暑假會大玩咖啡主題，推出文創體驗活動、特色打卡牆和全新紀念品，為市民和旅客打造一個推廣廉潔文化的深度旅遊新地標。



羅女士趁暑假帶同父親及三子女來廉署總部參觀，驚喜地成為第100,000位訪客，並表示會一來再來參觀。（廉署圖片）

展覽廳第10萬位訪客：期望孩子學習正直誠實價值觀

訪客羅女士趁暑假帶同父親及三子女來廉署總部參觀，想不到會成為第10萬位訪客，「以往家人只從電視劇認識廉署，這次帶家人來廉署作為景點參觀，除可一嚐廉署咖啡之餘，亦期望孩子學習正直誠實價值觀。」他們收到特別紀念品套裝。

羅女士和家人投入試玩展覽廳的遊戲及互動裝置，認為親身來參觀，更能深刻了解廉署工作和感受反貪理念。得知廉署會不時更新展品和安排特色活動，羅女士說：「我們會一來再來，見證廉政公署與時並進。」

羅女士和家人透過遊戲及互動裝置認識廉署工作和了解貪污禍害。（廉署圖片）

羅女士和家人透過遊戲及互動裝置認識廉署工作和了解貪污禍害。（廉署圖片）

用智能手機掃描展品上二維碼 聽反貪故事

廉署表示，展覽廳新引入語音導覽系統，訪客只須用智能手機掃描展品上的二維碼（QR Code），便可以粵語、英語或普通話語音導覽，深入了解各展品背後的反貪故事。要了解反貪執法工作，可以到展覽廳增設的「深入執行處」資訊站，有全新短片重現廉署人員各項執法細節。

展覽廳重啟一周年 特別版訪客證及限量版金屬襟章送給訪客

打卡方面，廉署表示，為紀念展覽廳重啟一周年，特別設計紀念版訪客證及限量版金屬襟章送給訪客打卡，兩者均為「期間限定」，送完即止；亦新設AI照相機，透過AI生成技術，為訪客度身訂造專屬反貪造型，走入各款廉署主題海報當中；更特設時下流行的「深淵鏡」，令訪客有多元化打卡體驗。

「深入執行處」資訊站重現廉署人員各項執法細節。（廉署圖片）

AI照相機透過AI生成技術，為訪客度身設計反貪造型放入海報當中。（廉署圖片）

入場訪客可獲派發一周年紀念版訪客證（圖左），另於展覽廳完成指定任務，可換領限量版金屬襟章（圖右）。（廉署圖片）

「一九七四」咖啡廳暑假推咖啡主題活動及紀念品

廉署總部的「一九七四」咖啡廳，打破不少人對「廉署咖啡」的恐懼。廉署表示，咖啡廳累計逾30萬訪客 ，在今年暑假檔期，會大玩咖啡主題，推出文創體驗活動、特色打卡牆和全新紀念品，結合展覽廳的豐富內容，為市民和旅客打造一個推廣廉潔文化的深度旅遊新地標。

由本周四（16日）開始，「一九七四」咖啡廳將舉辦體驗活動，安排訪客在現場親手製作獨一無二的咖啡豆裝飾畫及廉署主題磁石貼，作為紀念品帶走；暑假期間，凡惠顧咖啡，更有機會獲贈期間限定咖啡金句杯套，撕開杯套，內含不同金句贈言，送完即止。

廉署表示，預計暑假期間，除自由行、旅行團和遊學團旅客增加外，本地一家大小的「家庭客」和青少年暑期活動團體亦相應增加。廉署將「廉潔」和「誠信」信息融入咖啡杯套和日常小物當中，期望訪客透過品嚐咖啡、參觀展廳和參與活動，將廉潔信息和誠信文化帶回家，與親友分享，是最好的宣傳效益。

周邊產品方面，廉署在暑假檔期特別加推兩款全新紀念品出售，包括精美手機掛繩和迷你外賣咖啡杯造型磁石貼。

「一九七四」咖啡廳將舉辦活動，送出杯套、冰箱貼、咖啡豆裝飾畫。（廉署圖片）

「一九七四」咖啡廳將舉辦活動，送出杯套、冰箱貼、咖啡豆裝飾畫。（廉署圖片）

新紀念品：磁石貼、電話繩。（廉署圖片）