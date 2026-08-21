破邊洲預約制｜漁護署：試行階段不設罰則　採實名登記防黃牛炒賣

漁護署今（21日）公布，將於在9月5日至10月7日期間的周末、中秋節及國慶黃金周，於西貢萬宜水庫東壩的萬宜地質步道——破邊洲段，試行預約制度。對於預約後未能依約前來的旅客，現階段不設懲處機制，漁護署署長黎堅明解釋，不希望預約制推出後，旅客會覺得「好多嘢做、好煩」。他又指，旅客如欲到訪破邊洲，需以實名制登記，到場後亦需出示身份證明文件核實，亦不能更改登記資料，以防止黃牛炒賣的情況。



漁護署署長黎堅明（中）表示，不希望預約制推出後，旅客會覺得「好多嘢做、好煩」。（董素琛攝）

漁護署長：預約制助分流旅客 對東壩交通有幫助

有關預約制每個時段名額為500人，被問及交通是否能配合，黎堅明指，警方及運輸署等會在假期期間協助管理交通，根據過往經驗，即使在人流高峰期，亦能妥善處理。他表示，推出預約制後，可達至分流作用，變相旅客不會一窩蜂在同一個時段到達，相信對東壩整體交通不會造成壓力，「反而就可能會有一個幫助到嘅情況」。

預約制推出後，上午9時至下午5時進入破邊洲段的遊客必須預約，若遊客於上午9時前已到場，署方會如何處理，黎堅明表示，從過往經驗所見，破邊洲的人流在早上9時前較稀少，相信在9時前已在破邊洲遊覽的遊客較少，不會以強硬的行政措施要求相關人士立即離場，認為「如果管理方便係做好咗，就唔需要用啲咁嘅措施」。

破邊洲是香港純樸原始的郊遊景點。（資料圖片/李澤彤攝）

試行後會總結情況 或讓「甩底」旅客付出代價

對於預約後未能依約前來的旅客，現階段不設懲處機制，黎堅明說，不希望預約制推出後，市民及旅客會覺得「好多嘢做、好煩」，署方會在試行後總結經驗，若大量旅客預約後不出現，會考慮不同的方案，「令佢哋要付出一啲代價」。

至於如何杜絕黃牛問題，黎堅明表示，預約會採取實名制登記，市民或旅客在到場時需出示身份證明文件、以及確認預約的QR code，方可繼續前往破邊洲。他又指，是次合作的平台Klook富有經驗，相信平台有足夠能力處理相關問題。

破邊洲位於西貢萬宜水庫東壩對出，是著名的自然地質景觀。（資料圖片/顏銘輝攝）

漁護署助理署長（郊野公園）陶文慧表示，明白旅客或會更改行程，會視乎情況釋出名額，讓旅客即場網上預約。黎堅明認為，旅客會抱着「搏一搏」的心態，山長水遠前來破邊洲的機會不大，「嚟到真係入唔到嘅話，都幾掃興嘅」。