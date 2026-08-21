破邊洲實名預約制9.5起試行　指明日子朝9晚5須預約　8.24起預約

漁農自然護理署今日（21日）公布將會在9月5日至10月7日期間的周末、中秋節及國慶黃金周，於西貢萬宜水庫東壩的萬宜地質步道—破邊洲段試行實施預約制度。預約制度只適用於破邊洲段，進入萬宜水庫東壩的其他範圍毋須預約，試行期間預約並不收費。



於9月5日至10月7日期間的周末、中秋節、及國慶黃金周上午9時至下午5時進入破邊洲段的遊客必須預約，每兩小時為一個時段，每個時段名額500人，每日名額總數為2 000人。預約以先到先得方式。



預約系統將於下周一（8月24日）上午十一時起接受預約9月5日和6日的到訪名額，其後逢星期一上午十一時起，開放預約一個星期後的周末或黃金周的名額。



環境及生態局副局長黃淑嫻早前表示爭取早日試行破邊洲預約制度。（資料圖片/盛昀攝）

邊日往破邊洲須預約？預約是否先到先得？

漁護署指破邊洲預約先到先得，須預約的日子包括9月5至6日、12至13日、19至20日、25至27日，以及10月1日至7日。

漁農自然護理署今日（21日）公布將會在9月5日至10月7日期間的周末、中秋節及國慶黃金周，於西貢萬宜水庫東壩的萬宜地質步道—破邊洲段試行實施預約制度。（漁護署）

漁農自然護理署今日（21日）公布將會在9月5日至10月7日期間的周末、中秋節及國慶黃金周，於西貢萬宜水庫東壩的萬宜地質步道—破邊洲段試行實施預約制度。（資料圖片/盛昀攝）

如何預約前往破邊洲？

破邊洲預約採用實名登記，漁農自然護理署指，遊客必須預先透過漁護署指定的旅遊平台Klook（客路）的系統，包括網頁（klook.com/zh-HK/activity/226636-high-island-geo-trail-po-pin-chau/）、流動應用程式及Klook微信小程式預約，每人每次可為自己及同行者預訂最多五個名額，遊客除了以電郵接收電子憑證（含二維碼）外，可直接在相關的應用程式或微信小程式查閱電子憑證，已預約的人士可在預約時段開始前48小時取消有關預約。

預約系統幾時開放？

預約系統於8月24日上午11時起接受預約9月5日和6日的到訪名額，其後逢星期一上午11時起，開放預約一個星期後的周末或黃金周名額，以便遊客可預早規劃行程。