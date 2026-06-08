環境局爭取東壩破邊洲預約制早日試行 或推實名制抽籤防炒籌
撰文：陳巧恩
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環境及生態局副局長黃淑嫻今日（8日）表示爭取早日試行破邊洲預約制度 ，有議員擔心會引起炒賣配額情況，黃淑嫻表示會考慮採用抽籤和實名制方式，中籤者沒有到場亦會記錄在案。
破邊洲道路耗損 爭取早日試行預約制
環境及生態局副局長黃淑嫻會上指剛過去的內地黃金周， 個別日子破邊洲路段遊客人數已達承載量上限，加上部分路段有耗損。為保護山徑免受過度損耗、分流旅客並提升遊客體驗，政府正積極研究預約制度細節 ，爭取早日試行。
她補充局方亦正研究將橋咀東西兩側的珊瑚區指定為海岸公園並制定管理計劃。屆時相關區域仍可進行水上活動，但會制定管理區，亦會有獨木舟指定落水及停泊位置。
立法會議員楊永杰擔心會引起炒籌情況，黃淑嫻回應會參考其他部門採取相關制度的經驗，考慮抽籤和實名制方式以避免出現炒籌和減少不當行為。 如果有預約人士沒有到場，當局亦會記錄在案，日後會作適當處理。
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