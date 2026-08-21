凝皓教育導師涉網上公審學生　發道歉聲明稱一時意氣　現暫停課堂

由補習名師林溢欣創辦的「凝皓教育」的一名歷史科女導師，在社交媒體聲稱遭一名學生抹黑而不點名公開其背景資料，包括在凝皓報讀的課程及就讀中學，更稱「各位如果想要詳細資料請dm（私訊）」。涉事導師今（21日）在社交平台發布道歉聲明，指對相關行為「深感愧疚」，重申並無持有相關學生的個人資料，在限時動態在發布的內容只是「一時意氣」、「並非真實」，願意承擔所有責任及後續追究。



「凝皓教育」由補習名師林溢欣創辦。圖為凝皓教育荃灣分校。（凝皓教育網頁）

涉事歷史科女導師今（21日）在社交平台發布道歉聲明。（IG截圖）

即日起暫停所有課堂 「作深切反省」

該名導師在社交平台Instagram發布道歉聲明，指無持有相關學生的個人資料，除了在該名同學IG公開頁面可見的校名外，「其他資料一律欠奉」。她指，在限時動態在發布的內容只是「一時意氣」、「並非真實」，亦無回應過相關私訊。她承認有關的行為非常不當，對此「深感愧疚」，重申自己不應發出此類言論及暗示。

她向受影響同學、大眾及凝皓教育上下致以最深切的道歉，又指願意承擔所有責任及後續追究，又指由即日起她負責的所有課堂均會暫停，「以作深切反省」。

事源有自稱事主的學生在社交平台稱，涉事凝皓教育女導師在IG指，該學生「一而再再而三觸犯到我的底線，不停開假acc（帳戶）抹黑我」，所以不點名公開對方背景資料，包括他在凝皓報讀的課程，及其就讀的中學，更稱「各位如果想要詳細資料請dm（私訊）」。

私隱署：接獲3宗投訴 教育局：即時聯絡涉事學生了解情況

該自稱被「起底」的學生其後在社交媒體上指被對方公開就讀中學令他感到恐懼，不知對方下一步會做甚麼，亦質疑對方利用職務之便獲取自己的個人資料。事件發生後，私隱專員公署回覆指，已接獲3宗投訴，會根據既定機制處理事件；教育局亦指，已即時聯絡今次事件中的學生就讀的中學了解事件，並提醒校方須留意學生的情緒狀況，為學生提供適切輔導及支援。