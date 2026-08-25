醫生馬亮生無向染新冠病毒慢性病病人開抗病毒藥物　醫委會訓斥

一名患有慢性病的病人向醫務委員會投訴私家醫生馬亮生，指在2023年她因感染新冠病毒病時，求醫時已向馬表明患有慢性病，但馬並無詢問有關慢性病的事，僅問及她有沒有喉嚨痛等病徵，因而沒有向她開出可處方予高風險新冠患者的口服抗病毒藥物，只開出醫治咳嗽、流鼻水、喉嚨痛和輕微發燒的藥物。



案件今日（25日）於醫務委員會審理。由於被告認罪及採取合作態度，研訊小組僅對被告予以訓斥。



被告今日沒有出庭應訊，僅由律師代表。（洪戩昊攝）

女病人：有告訴馬亮生醫生患有慢性病 醫學紀錄證馬無作出詢問

案情指，作出投訴的女病人於2023年4月11日因發燒、咳嗽、喉嚨痛及着涼，向私家醫生馬亮生求醫，當時有告訴馬亮生醫生其新冠病毒快測呈陽性，亦有告知她患有慢性病。

馬亮生醫生診斷出病人感染新冠病毒，開出的四款藥分別醫治咳嗽、流鼻水、喉嚨痛和輕微發燒，沒有處方口服抗病毒藥物。女病人表示，馬沒有詢問她任何有關慢性病的事，僅詢問她有沒有喉嚨痛等病徵。

研訊小組指，從馬亮生醫生的醫學紀錄中，亦看不到被告有詢問病人的病史。

病人翌日獲另一醫生開出治療新冠病毒藥物

案情指馬亮生醫生當時已註冊「電子健康紀錄互通系統」，亦有開出新冠病毒口服藥的權限。

病人翌日再到粉嶺家庭醫學中心，獲另一醫生開出治療新冠病毒藥物。研訊小組指，沒有任何證據證明開出新冠病毒藥物是不正確的。

被告於1999年曾因沒有妥善標籤受紀律處分

馬亮生醫生1999年曾因沒有妥善標籤開給病人的藥物而遭醫委會發警告信。雖然已是27年前，但研訊小組認為與今次事件並非完全沒有關聯。不過，由於被告認罪及採取合作態度，小組僅對被告予以訓斥。

莫那比拉韋（Molnupiravir）是其中一款治療新冠病毒病的口服藥物。（資料圖片／翁鈺輝攝）

帕克斯洛維德（Paxlovid）是其中一款治療新冠病毒病的口服藥物。(REUTERS)

當時政府提供兩款治療新冠病毒病的口服抗病毒藥物——莫那比拉韋（Molnupiravir）及帕克斯洛維德（Paxlovid），可處方予高風險新冠患者，包括長者、免疫力弱或患有慢性疾病的人士。