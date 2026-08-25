今日新聞8分鐘｜黑超男搭霸王的士｜華女曼谷遭綁架　跳車自救

屯門青山公路兩度爆水管 街坊呻或要停水

屯門青山公路近屯利街繼8月3日爆水管後，今日（25日）早上7時許再爆水管。從網上影片可見，

有黃泥水從屯利街地面湧出。網民留言指「今日又再爆，又係同一位置，可能今日遲啲又要停水」。水務署表示接獲報告指屯門青山公路近屯利街有食水供水管滲漏，並已派員前往現場跟進。

銅鑼灣大廈單位起火 內地消防員來港交流觀摩

今日（25日）早上11時，銅鑼灣軒尼詩大廈一單位起火，驚動多人報案。消防出動一條喉及一隊煙帽隊到場撲救，約100名居民疏散到地面，火警於中午12時04分被救熄。 ；2人報稱受傷，其中一名98歲老婦逃生時胸口痛感不適，清醒經由救護車送往律敦治醫院治理。消防人員檢查上址證實火警無可疑。

網上影片可見，涉事單位火光熊熊，有火球湧出，窗框燒至變形，有濃煙冒出；現場一帶交通受阻。

銅鑼灣Tesla駛入渣甸坊限制路 網民質疑無持許可證

有私家車疑闖入行人專用區，昨（24日）晚網上流傳一段短片，有人拍下一輛Tesla私家車於人來人往的銅鑼灣渣甸坊及啓超道交界位置行駛，期間有市民及工人避讓，帖主見狀發帖質疑「其實咁多年我都覺得呢條係行人路」，惹起網民討論。有網民認為私家車並無持許可證，懷疑他違例駛入上址。

翻查資料及路牌指示，上址該屬於運輸署劃定的全日行人專用區及限制道路，只有持有運輸署發出有效「車輛駛入許可證」的指定車輛才可進入。根據《道路交通條例》（第374章）第59條，沒有遵從交通標誌及道路標記可被罰款$450。

黑超男搭霸王的士 留過期信用卡蹤杳

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網上流傳一則男子搭「霸王的士」的貼文，女的士司機更上載車CAM影片公開事件。影片顯示為本周日（23日）下午5時13分，一名戴黑色鴨舌帽、白色口罩及黑色太陽眼鏡的男子在屯門掃管笏上車。

上車後，他表示先到天水圍天佑苑後再去元朗，又指示司機行駛元朗公路。

到達天水圍後，男子聲稱「落一落車畀啲嘢朋友再去下站」，著司機在閘口附近停車等他，並表示會留下一張信用卡。司機嘗與男子拉鋸，並問對方有沒有現金、可否先付款後落車，惟對方表示：「你喺度等我咪得。」司機稍作猶疑，問道：「如果（閘口）無位呢？」男子堅定地說：「一定有位，閘口嚟。」最終司機答應男子，他落車就失去蹤影。司機事後用男子留下的信用卡過數時，驚見顯示信用卡「已過期」，慘被騙200元。

中國女曼谷酒店遭4男綁架 泰緬邊境跳車自救

8月23日，一名中國女子在泰國被騙，遭4名泰國男子綁架準備送往達府（Tak）湄索縣（Mae Sot），女子跳車成功自救。泰國警方當晚抓獲2人，另有2人棄車逃跑。

深圳男搭車尿袋突自燃焚半身 旁邊司機也遭殃

近日，深圳福田一男子在乘車過程中，隨身攜帶的充電寶（尿袋，也稱移動電源）因故障發生自燃。火光突起，還引燃了兩名乘車人員的衣物。

毀日本佛足石過程曝光 女星五熊搖瓶祈禱再潑油

日本奈良藥師寺國寶「佛足石」遭潑油案偵破，涉案的台灣女星五熊（蔡頤榛）被捕，目前已被依違反《文化財保護法》移送，她的犯案步驟也曝光，當下先搖晃隨身小瓶並喊出「世界和平」，接著將瓶內液體潑向佛足石。

葵涌邨夫婦命案 死者親友冒雨認屍、黯然離去

葵涌邨周日（23日）發生雙屍命案，一對夫婦先後死亡，80歲姓郭男子先被發現墮斃，警方追查發現其66歲姓曾妻子倒斃住所，頭部疑遭硬物重創致死。死者親友今（25日）晨到富山公眾殮房認領二人遺體。 一行三人逗留約一小時後，神色黯然冒雨離開大樓，乘車離去。

放狗遭惡漢指控狗咬人阻離開 警證「傷者」無被咬

本港上周發生多宗狗咬狗及狗咬人案件後，出現有人胡亂指控狗襲擊人的事件。事主鄭小姐接受《香港01》訪問表示，上周五（21日）晚上8時許，她與哥基犬另一主人一同帶愛犬在土瓜灣散步時，突遭一名自稱律師的男子截停，指控哥基犬曾經咬傷其女親戚致流血，態度惡劣阻止她離開，更強扯鄭小姐的寵物手推車，雙方一度在馬路糾纏，險象環生。

警員到場調查後，發現男子所指曾被狗咬傷的女親戚身上沒有犬隻咬痕，之後有人改口稱並非被哥基犬咬傷，案件改列「投訴滋擾」。鄭小姐直斥該男子行為「不合情、不合理、不合法」，其朋友亦在網上發文講述事件，有網民質疑是否遇到「新型碰瓷手法」。鄭小姐呼籲其他狗主如遇同類事件要注意安全，同時不忘爭取應有權益。

綠置居即日起揀樓 宏福苑居民預下月攪珠

房委會「綠置居2025」今日正式展開揀樓程序，按申請類別優先次序，邀請合資格申請者前往觀塘綠置居售樓處揀選心儀單位。現場氣氛熱鬧，大批市民早早前來候召，當中不乏長者。有人圍繞盛緻苑模型認真討論，亦有市民因揀樓過程倉猝而坦言感到緊張，獲現場職員溫馨安慰。場內呈現幾家歡喜幾家愁的局面，有市民成功揀得心儀單位滿載而歸，也有未獲安排揀樓的市民面對查詢時大歎「我也想買」後婉拒採訪。