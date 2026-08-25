綠置居盛緻苑｜首日多彩虹邨西環邨重建戶揀樓：好開心揀到想要嘅

房委會「綠置居2025」今日（25日）開始揀樓，按申請類別優先次序，受屋邨重建影響公屋住戶、以及家有長者或初生嬰兒的公屋申請者今日率先揀樓。今期新屋苑只有九龍灣盛緻苑，「樓王」為A座38樓06室，面積420平方呎，售價約354萬元，開售5分鐘已被購買。



鄰近的彩虹邨已落實重建，有居民趁今次置業「升呢」。當中有人原想買居屋，不過因成功揀選到盛緻苑一個460平方呎高層單位，加上綠置居樓價較居屋低，最終決定轉投綠置居。另有西環邨重建戶成功買到盛緻苑單位，「有樣嘢好開心，我揀到自己想要嘅嘢，同埋可以將自己（租住單位）可以畀有需要兄嘅人。」



綠置居盛緻苑8月25日揀樓，現場設有盛緻苑的示範模型及單位內飾。（鄧倩螢攝）

出席者分別輪候揀樓及等待簡介會開始。（鄧倩螢攝）

現場氣氛熱鬧，大批「幸運兒」一早前來候召，當中不乏長者。有人圍繞盛緻苑模型認真討論，亦有人因揀樓過程倉猝而坦言感到緊張，獲現場職員溫馨安慰。綠置居只限公屋居民及持有有效綠表資格人士申請。

出席者分別輪候揀樓及等待簡介會開始。（鄧倩螢攝）

彩虹邨重建計劃已上日程，居於該邨的劉先生一家四口決定置業，今日順利選購了盛緻苑一個460平方呎單位。他透露原本打算購買居屋，但因預算限制及獲得揀選盛緻苑較高樓層，合乎他們心意，加上綠置居樓價負擔較輕，令預算較充裕，最終決定轉投綠置居。

好緊張，因為好趕時間，要即時睇返邊個（單位）比較啱啲，要遠垃圾房、高層少少，一次睇晒（所有資料）就比較緊張，但都OK，唔算難。 劉先生

原住彩虹邨、育有即將升讀小一的孩子的李小姐不選鄰近的盛緻苑，如願揀選第一志願馬鞍山錦柏苑的重售單位。她表示該屋苑交通便利、方便騎單車出入，而且由於盛緻苑和原本居住的彩虹邨同屬觀塘區校網，而她小孩心儀的學校多於沙田區的校網，因此能入住錦柏苑非常高興。

李小姐坦言從未考慮居屋，是因負擔不起，是次主要為小朋友的校網與居住環境而申請，興奮之餘將會與家人商量如何慶祝上樓之喜。

李小姐指，因自己挑選的是重售單位，並不受宏福苑優先揀樓影響。（鄧倩螢攝）

另一位來自西環邨重建戶張太與丈夫是退休人士，同樣幸運抽中今日揀樓，她雖然最心儀的是盛緻苑A座單位，但現時買入的單位也十分滿意，且樓價在能力範圍之內，「呢度幾方便呀，社區好成熟，交通配套都唔錯。」

有樣嘢好開心，我揀到自己想要嘅嘢，同埋可以將自己嘅（租住單位）畀有需要嘅人。 西環邨重建戶張太

張太表示，搬入新居後，可以將原本公屋單位交還社會，「原先西環都係人哋交還出嚟（我們）先有得住，依家都到我哋還番出嚟畀人住！」

張太認為盛緻苑交通方便，相當滿意。（鄧倩螢攝）

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市民正觀看現場提供與盛緻苑相關的賣樓說明書。（鄧倩螢攝）

有市民帶同仔女一同參與揀樓的家庭大事。（鄧倩螢攝）

針對宏福苑業權收購計劃的「特設銷售計劃」登記期限將於8月31日屆滿，目前僅餘下最後六天。政府計劃於9月進行預計攪珠，並爭取於9月底開始安排參與該計劃的居民，以「綠表」資格在居屋二手市場尋覓選樓，第一批及第二批申請者將按接獲簽署接受收購建議信件的日期分批，再依據攪珠結果排列選樓次序。