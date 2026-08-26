洪水橋片區｜住宅樓面呎價$566　田北辰料總成本要190億元僅打和

發展局周一（24日）公布北部都會區洪水橋「片區」批予洪水橋新發展有限公司（HSK New Development Limited），中標價為10.3億元，該公司由六間本港及內地企合組成立。當中三幅住宅用地可建約3,000多個面積約50平方米單位，每呎樓面地價僅566元，引起揣測是會否明益發展商。



實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰分析指，中楆公司需承負責平整，興建智慧現代物流中心，估計總成本包括興建住宅、物流中心、平整土地及利息開支，共計約190億元，料可能「打和」，而且尚要「綁死」繼續經營物流中心。



圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

田北辰指出，以可興建3,000個單位、共約150至160萬平方呎總樓面，中標價表面甚低；但中標附帶的「豬頭骨」不小，估計最終「得個桔」，「地產商冇興趣入標，計唔掂個地價。」

他指現時住宅興建成本每平方呎7,000至8,000元，實用面積計則約9,000元，以興建150至160萬平方呎計算，每呎成本8,000推算，住宅成本約120億元；物流中心面積約51萬平方呎，現時每平方呎建築成本約2,000元計，總成本約10億元。這兩項共計130億元。

中標公司尚要平整旗下片區土地，他料可能需40億元，連同利息及中標價10.3億元，料總成本也要約190億元。

田北辰估計，日後住宅樓宇每平方呎可賣1.3萬元，收入約190億元，「都只能打個和。但仲有個物流中心會綁住發展商。10億（中標價）係貴定平？」

中標公司的六個股東分別為中國海外發展（0688）、招商局置地（0978）、華潤置地（1109）、中國旅遊集團、京東集團（9618）及信和置業（0083）的子公司。佔中旅佔15%股權外，其他公司均佔17%，預計總投資額約168億元。

發展局表示，中標公司也要負責平整洪水橋片區其餘多幅土地。其中兩幅企業及科技園用地，即洪水橋市地段第23及24號，和一幅用作政府設施的用地須於2028年年底前完成土地平整並交還政府。中標公司並須建造休憩用地、步行街和行人路，不遲於2030至2033年分批完成，交還政府。

兩幅共4.5公頃企業及科技園用地，會直接批撥予由政府全資擁有的洪水橋產業園有限公司進行上蓋發展和營運。根據中標公司估計，整個片區開發項目的推展涉及約168億元投資，預計帶來逾6,000個就業機會。