外傭擅取僱主資料借貸　私隱專員自爆曾中招　收財仔「祝福信」

個人資料私隱專員公署昨日（25日）公布三宗外籍家庭傭工擅自使用僱主個人資料作借貸的個案，署方並已向涉事外傭發出警告信。私隱專員鍾麗玲今日（26日）接受電台訪問時「自爆」自己多年前亦曾「中招」，家中外傭私下借貸並收到財務公司寄出的地址證明信件。她又指今年上半年公署已接獲21宗相關查詢及投訴，相信實際數字遠不止於此。



個人資料私隱專員公署8月25日公布早前跟進的3宗外傭擅用僱主資料申請貸款的個案，個人資料私隱專員鍾麗玲已向違規外傭發警告信。(董素琛攝)

鍾麗玲稱外傭曾借貸 收財務公司信件

鍾麗玲在商台節目《在晴朗的一天出發》中談及外傭擅用僱主資料借貸的情況，主持指有聽眾反映財務公司為驗證地址，常會寄出印有「福音」、「聖經」或「教務」等字樣的特別信件，鍾麗玲聞言表示自己亦曾經歷過。

她回憶道，當時家中外傭私下借貸，財務公司隨後寄來寫給該名外傭，印有聖經語句及祝福字句的信件。她指發現後第一時間與外傭溝通，了解其借貸原因及實際金額，幸好當時涉及金額較少，外傭最終順利還款，事件得以平息。

主持人笑言涉事外傭「太歲頭上動土」，鍾麗玲指，當時自己尚未出任私隱專員。她又指，相信外傭離鄉別井來港工作都是想供養家庭，因借貸而被解僱是很大懲罰，「最嚴重嘅後果呢就連份工都無埋」，又指「維持良好嘅僱傭關係呢，僱主同埋外傭嘅溝通都係好重要」。

個人資料私隱專員公署8月25日公布早前跟進的3宗外傭擅用僱主資料申請貸款的個案，公署已向違規外傭發警告信。（資料圖片）

上半年接獲21宗投訴

就外傭不當使用僱主資料的查詢及投訴，鍾麗玲指公署今年上半年共接獲21宗，投訴人全為僱主，主要涉及外傭擅自將僱主的姓名、住址及電話號碼交予財務公司。她相信，部份僱主或已向其他政府部門或直接向財務公司投訴，實際「中招」個案遠高於21宗。

對於昨日公布的三宗個案，公署已向涉事外傭發出警告信。鍾麗玲解釋，由於涉事外傭已被解僱並離港，資料已傳送予第三者，無法「還原」，故發出警告信更為適切。警告信已透過電郵或郵寄送達外傭，並向僱主提供副本。僱主亦可將情況通報政府部門，作為日後審批該外傭工作簽證或再獲聘用時的考量。

為防止同類事件發生，鍾麗玲表示公署已召開記者會，並印製中、英、泰、印尼及菲律賓文等多語宣傳單張，提醒外傭切勿違規。公署亦會透過各國駐港領事館及外傭中介代理協助宣傳。

此外，政府今個月起實施加強規管持牌放債人的措施，包括禁止財務公司要求借款人提供諮詢人，外傭將不能再以僱主或同鄉資料作諮詢人。同時，當局針對月入6,000港元以下的低收入人士，將借款上限設定為月入的35%。鍾麗玲相信，新規例實施後能有效杜絕過度借貸及濫用資料的情況。