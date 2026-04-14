消委會｜有外傭面試時對答獲「提水」　來港後揭不愔英語無法溝通

聘請外傭本為減輕家務負擔，卻可能演變成一場糾紛。消費者委員會今日（14日）公布，每年接獲逾100宗針對外傭中介公司的投訴，主要涉及外傭接連爽約、語文能力與預期不符，以及退款政策爭議。消費會收到的投訴中，有外傭在視訊面試時「提水」，僱主雖抱有懷疑，對方辯解外傭只是協助，亦保證英語能力沒有問題，惟來港後未能理解簡單英語，亦不能閱讀英語，雙方難以溝通，後獲中介公司免費重新挑選外傭。



消費者委員會今日（14日）公布，每年接獲逾100宗針對外傭中介公司的投訴，主要涉及外傭接連爽約、語文能力與預期不符，以及退款政策爭議。（資料圖片）

外傭面試時有另一人助回應 中介辯解因「怯場」

消委會今日表示，每年接獲逾100宗針對外傭中介公司的投訴，主要涉及外傭接連爽約、語文能力與預期不符，以及退款政策爭議。

其中文先生透過C公司面試一名身處外地的外傭，過程中察覺外傭身邊不時出現另一人的聲音協助回應，對其英語能力感到擔憂。中介職員當時解釋外傭僅因「怯場」才需陪同，並保證其英語水平勝任日常溝通，文先生遂支付14,000元聘請。

外傭到港後，文先生發現其完全無法理解簡單英語，亦看不懂英文說明，導致無法指導工作。文先生最擔心的是，外傭因語文障礙無法處理如「按時餵藥」等重要醫療指示。他多次聯絡中介求助均未獲回覆，最終向消委會投訴。C公司隨後承認外傭溝通能力與預期有落差，安排文先生免費重新挑選外傭，個案得以解決。

消費者委員會今日（14日）公布，每年接獲逾100宗針對外傭中介公司的投訴，主要涉及外傭接連爽約、語文能力與預期不符，以及退款政策爭議。（資料圖片）

建議忌急於轉帳 查看中介所是有違規紀錄

消委會提醒，不少中介公司在合約中加入「付款即同意」的條款，消費者切忌急於轉帳，建議消費者在簽約前應查核牌照，選用勞工處認可的持牌職業介紹所，並查看其是否有違規紀錄；付款前必須詳細閱讀服務協議，留意有關退款、更換外傭及服務保障期的條款；妥善保存所有合約、收據及即時通訊對話紀錄；面試時若懷疑外傭受他人協助回答，應即時向中介質詢。

消委會亦建議業界全面了解僱傭雙方需求，核實外傭經驗及語言能力，做好把關；在收費前應清楚講解合約內容，特別是退款及替補政策；遇爽約情況應盡快通知僱主，並就替補次數或時間設定合理上限，若最終未能配對應安排退款。消委會強調，將持續留意行業發展，並向業界反映消費者關注，致力提升服務質素。