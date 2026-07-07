外傭最低工資｜工會倡加3成至$6670　僱傭公會料大部份僱主難接受

香港亞洲家務工工會聯會日前出席勞工處外傭最低許可工資調整諮詢會議，會前表示建議外傭每月最低許可工資由現時5,100元增約三成至6,670元，膳食津貼由1,236元，上調至2,770元。



香港僱傭公會主席陳東風今日（7日）在電台節目表示，外傭工會倡議的加幅過高，料大部份僱主難以接受，陳東風指外傭基本開支由僱主包辦，實際通脹壓力或僅0.5%，認為加薪150至200元較合理，並可調升膳食津貼至1,500元。



政府去年9月宣布外籍家庭傭工的「規定最低工資」上調2.2%，增至目前的5,100元。(資料圖片/蘇煒然攝)

政府去年9月30日調高外籍家庭傭工的「規定最低工資」2.2%，由現時每月4,990元增至5,100元。香港亞洲家務工工會聯會周日（5日）出席勞工處外傭最低許可工資調整諮詢會議前表示建議每月最低工資增約三成至6,670元，膳食津貼由1,236元，上調至2,770元。

陳東風倡考慮按經驗實施雙軌制 5年經驗以上與僱主自行商議月薪

除了香港亞洲家務工工會聯會，亦有團體提出提高至6,172元。陳東風今日在港台節目稱，超過6,000元的水平難以令僱主接受，並建議將最低工資調升150至200會較為合理，或可考慮按經驗實施雙軌制，如初來港外傭維持基本標準工資，擁有5年或以上經驗的熟手外傭則由僱主與外傭自行商議介乎5,500元至6,000元的月薪，這對雙方更為公平。

陳東風認為，外傭工會倡議的加幅過高，又指外傭基本開支由僱主包辦，實際通脹壓力或僅0.5%。