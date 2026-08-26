吉林文旅廳來港宣傳旅遊路線　有旅行社讚雪景吸引考慮開拓新團

吉林省文化和旅遊廳今日來港舉辦文化旅遊推介會，宣傳吉林旅遊特色，吸引香港人旅遊，約百多名兩地業界和商界代表出席。有與會出席的旅行社從業員表示，認為吉林雪景對港人具吸引力，且當地有不少特色產品，日後有意開拓吉林旅遊路線。



吉林及香港兩地多家文旅企業及旅行社在推介會上簽署合作協議，以深化推動兩地業界合作，涵蓋客源互送及產品共創等多個範疇。（馮文傑攝）

大會現場播放廣東話宣傳片，介紹吉林的滑雪度假及民族康養等冬季主題旅遊路線。（大會提供）（馮文傑攝）

吉林省海外聯誼會會長邱江向香港各界發出邀約，推介吉林世界級的粉雪資源及四時美景。（馮文傑攝）

吉林省海外聯誼會會長邱江致辭時表示，吉林地處東北亞幾何中心，2027年舉辦的世界大學生冬季運動會（下稱大冬會），既是全球青年冰雪競技爭鋒的國際盛會，亦是展現吉林冰雪資源優勢，打造世界級冰雪交流平台的重要契機。

他提到，吉林長白山地處北緯41至43度，屬於世界冰雪黃金緯度帶，與歐洲阿爾卑斯山脈、北美落基山脈並列世界三大粉雪勝地。他指，目前全省具備68間滑雪場所共，雪道總面積突破1,414公頃，其中北大湖為亞洲單體規模最大雪場，將為大冬會提供國際一流的競賽場地。

辦港澳青少年專屬北國研修課堂

除了冬季冰雪，邱江亦推介旅客暢遊白山松水，盡覽四時美景。他形容吉林夏季是「22度的清涼秘境」，避暑舒適度全國最優，並推介長白山山珍、查幹湖胖頭魚、朝鮮族冷麵打糕及酸菜鐵鍋燉等特色美食。

邱江強調香港、澳門「既是吉林冰雪文旅核心客源地，更是吉林對接國際市場的關鍵樞紐」，目前長春至香港直飛航班穩定通航。他表示，將以大冬會為載體，整合冰雪、生態、紅色、民宿多元資源，「打造港澳青少年專屬北國研修課堂」，並邀請港澳文旅業界赴吉林實地採風、踏線考察。

香港文化體育及旅遊局旅遊事務專員陳慧欣在推介會上致辭，香港具備國際化優勢，能成為吉林文旅資源「引進來、走出去」的重要橋樑，指香港可發揮連接內地與國際市場的橋樑作用。（馮文傑攝）

旅遊事務專員：香港擔當「引進來」橋樑 兩成海外客經港赴內地

香港文化體育及旅遊局旅遊事務專員陳慧欣致辭時表示，香港夏天潮濕炎熱，「但吉林夏季平均氣溫只有22度左右，對香港旅客來說是非常理想的避暑選擇」；而秋冬的吉林更有看頭，景色非常壯觀。

她又引述數據指，2025年全年香港共接待旅客4,990萬人次，而今年首7個月累計接待約3,122萬人次，按年增長11%。在非內地旅客中，每年有超過兩成海外旅客經香港前往內地旅遊，「這充分體現了香港在引進來方面的橋樑作用」。

她指目前香港與長春每星期有兩班直航班次往來，而國家《旅遊強國建設「十五五」規劃》明確支持香港建設「一程多站」示範核心區，她誠邀吉林業界善用香港國際化平台，讓香港成為吉林文旅資源「引進來、走出去」的重要橋樑。

長春2027第33屆世界大學生冬季運動會執委會辦公室副主任李蕊稱，吉林擁有多個滑雪度假區，北大湖滑雪度假區將作為長春2027第33屆世界大學生冬季運動會（大冬會）的主要競賽場地之一。大冬會將於2027年1月15日至25日舉行，賽事設12大項、97小項。（馮文傑攝）

「大冬會」2027年1月長春揭幕 設12大項97小項

2027第33屆世界大學生冬季運動會執委會辦公室副主任李蕊介紹指，大冬會是規模僅次於冬奧會的全球頂級冰雪賽事，賽期為2027年1月15日至25日，擬設12大項、97小項，由長春主辦冰上及部份雪上項目，吉林市分辦高山、單板等項目；賽事口號為「逐夢冰雪，常駐青春」，意向報名的國家和地區已超過50個。

旅遊18有限公司項目主任許小姐表示，吉林景點豐富且幅員廣闊，直言聽畢推介後對吉林旅遊線路「蠢蠢欲動」，考慮開拓相關路線。（馮文傑攝）

旅行社讚吉林雪景吸引 有意開拓旅行團路線

出席推介會的旅遊18有限公司項目主任許小姐接受訪問時表示，入行廿幾年從未接觸吉林線路，今次獲公司派遣出席，加上個人興趣濃厚，聽畢推介後對當地認識加深。她說：「香港係冇落雪嘅地方，但係近呢十幾年，佢哋嗰邊做嗰個文旅又好，宣傳又好，都做得好好，所以吸引咗香港好多遊客都會去呢一條線，特別係冬天，可以睇到雪景。」

她又解釋，公司過往主力經營東南亞及內地其他線路，以往未有開拓吉林，正因當年當地宣傳未夠「犀利」。對於會上發布的旅遊線路，許小姐形容內容「形形色色」，「譬如有吉林三寶，人蔘、鹿茸、貂皮；另有長白山，可泡返佢嗰個火山溫泉；去到通化，又可以買返佢哋嘅特產野山參等」。

她直言對業界「好有作用」，「自己都係蠢蠢欲動，尤其是我真係未去過，咁我都好期待」，若吉林方面日後再舉辦業界考察活動，「我第一個應該係會報名」。

談到目標客群，許小姐估計，香港市場自由行與參加旅行團比例「可能係六四或者七三」，年輕人偏好自由行約佔三至四成，年長客群則傾向後者。她認為吉林、長春、延邊、延吉一帶幅員廣闊，即使年輕人亦不妨考慮跟團。