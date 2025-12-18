聖誕節｜七成受訪情侶憂經濟不景慳慶祝開支　港男傾向北上旅遊

聖誕節將至，為情侶甜蜜慶祝的大日子。有交友約會公司近月調查香港情侶今年聖誕的消費意欲及慶祝模式，發現逾七成受訪情侶消費趨向保守，其中「擔心經濟大環境不景，儲錢以備不時之需」為首要原因，高達73%的男性和61%女性因而節省開支，雖然聖誕大餐仍是情侶慶祝的主流，惟預算500元以下的比例較去年上升。



此外，調查發現男性北上旅遊的意欲增加，由去年的35%升至39%，女性則由去年的36%跌至25%，惟海外旅遊不分男女同樣錄得跌幅。HKRD就調查結果向情侶提出多項建議，例如選擇Staycation或發掘香港具特色但較少人知的景點，同樣既浪漫又經濟。



旅發局在中環皇后像廣場設置的聖誕裝置「冬日小鎮．中環」12月16日晚吸引不少人來觀賞和打卡，當中「光影匯·中環」燈光表演，令人不得不留步觀看。（夏家朗攝）

旅發局在中環皇后像廣場設置的聖誕裝置「冬日小鎮．中環」12月16日晚吸引不少人來觀賞和打卡，情侶趁此記下浪漫一刻。（夏家朗攝）

交友約會公司HKRD創辦人張惠萍（左）及黃嘉如（右）。（HKRD提供圖片）

交友約會公司「HK Romance Dating Limited」今年11月底至12月初，透過電話及網上問卷方式訪問457名港人，所有受訪人士已婚或戀愛中，了解他們今年聖誕的消費意欲及慶祝模式。

聖誕大餐預算500元以下比例升 女士偏好西餐廳

調查發現，聖誕大餐仍是情侶慶祝的主流，獲68%男士及59%女士選擇，與去年的數據相若，當中酒店自助餐為男士首選，佔32%；至於女士則選擇西餐廳，但比例上由去年佔59%減至37%。

不過預算500元以下的比例上升，男士由去年11%升至17%，女士則由去年15%升至17%。

男受訪者北上旅遊意欲增加 海外旅遊意欲男女同跌

調查又發現，逾七成情侶因憂慮經濟前景，因此消費趨向保守，其中「擔心經濟大環境不景，儲錢以備不時之需」為首要原因，高達73%的男士和61%女士因而節省開支，比例遠高於去年的61%及57%。

旅遊方面，男受訪者北上旅遊及消費的意欲增加，由去年的35%升至39%，反觀女受訪者選擇北上的比例，則由去年的36%跌至25%。與此同時，選擇海外旅遊的情侶也錄得跌幅，男受訪者由去年的42%跌至32%，女受訪者則由51%跌至47%。

旅發局在中環皇后像廣場設置的聖誕裝置「冬日小鎮．中環」12月16日晚吸引不少人來觀賞和打卡。（夏家朗攝）

珠寶首飾蟬聯女性最愛收聖誕禮物 手袋排第二

此外，珠寶首飾繼續蟬聯女性最想收到的聖誕禮物冠軍寶座，由去年的24%增至26%，反映女受訪者更期待高價值及具紀念意義的禮物，排第二及第三分別是手袋及海外旅遊套票；最不希望收到的禮物則是電動遊戲產品，比例高達30%。

不過有26%男受訪者沒想過收到禮物，但電子產品仍是男性的最愛，佔比23%；最不希望收到的禮物則是花，佔比41%，情況與去年相同。

旅發局在中環皇后像廣場設置的聖誕裝置「冬日小鎮．中環」12月16日晚吸引不少人來觀賞和打卡，巨型聖誕樹為焦點。（夏家朗攝）

情侶慶祝聖誕的4點建議︰

．發掘多元約會體驗︰在節日約會前坦誠溝通，除了傳統的西餐廳，不妨考慮共同探索新興的熱門選擇，如日式餐廳及主題式餐廳，為約會增添新鮮感。與其單方面決定，不如共同發掘雙方感興趣的用餐體驗，創造美好回憶。

．共同規劃短途輕旅減磨擦︰北上消費及短途旅行漸成趨勢，應共同規劃行程及預算，建立「旅遊共享基金」，避免因金錢問題產生磨擦。對於預算有限或不欲長途跋涉的情侶，Staycation或發掘香港具特色但較少人知的景點，亦是浪漫又經濟的選擇。

旅發局在中環皇后像廣場設置的聖誕裝置「冬日小鎮．中環」12月16日晚吸引不少人來觀賞和打卡。（夏家朗攝）

．「攻心為上」的禮物︰鼓勵贈送「體驗式」禮物，例如一起參加手作工作坊，包括陶瓷、皮革製作、烹飪課程等，甚至是一次雙人按摩療程。這類禮物能突顯送禮者的心思與創意，遠勝於物質本身，也能創造獨一無二的回憶。

．「儀式感」不減的精明消費︰營造節日儀式感不一定要花費高昂，可嘗試在家中佈置聖誕裝飾，一起烹調聖誕大餐，或到中環皇后像廣場、西九文化區、海濱長廊等免費的戶外景點欣賞燈飾，感受節日氣氛。花心思的浪漫往往比金錢堆砌的更為動人。