北上旅遊｜年輕人愛去江西景德鎮「碰瓷」　千年瓷都為何吸引人？

「碰瓷」這個詞大家經常聽到，但在江西景德鎮卻有另一重意思——是真真正正的「碰」和「瓷」，指的是近年愈來愈多年輕人湧入這座千年瓷都，親手體驗做陶瓷的熱潮。



為何會這樣？無非是想逃離「內捲」與高壓，找個小城慢下來。他們捨棄熱門景區，轉向節奏緩慢、充滿生活氣息的景德鎮。這座小城，為何能如此吸引年輕人？



為何是景德鎮？年輕人鍾情甚麽？

要理解景德鎮為何成為反向旅遊的熱門目的地，得先從它的「獨特氣質」說起。

不同於烏鎮、麗江那種被文藝標籤裹挾的商業化城鎮，景德鎮的「慢」，並非刻意營造出來的度假氛圍，而是這座因瓷業而生的城市，從古至今仍保留着慢節奏、有底蘊、低成本的生活色彩。

瑤里古鎮，坐落於江西景德鎮浮梁縣，古稱「窯里」，始建於西漢末年，是景德鎮陶瓷的發祥地，歷史久遠。（Shutterstock）

陶瓷不是櫥窗裏的展品，而是街頭巷尾的日常。走在景德鎮街上，隨處可見晾曬的坯體，老匠人們坐在弄堂口專注修坯......空氣中瀰漫着陶泥與窯火的氣息。

而這種藝術即生活的慢活氛圍，正恰好擊中了當代年輕人的精神需求。他們厭倦了職場的內耗，轉而嚮往一種能真正慢下來的生活。數據也印證了這股熱潮，2025年，景德鎮接待遊客同比增長超過15%，其中18至35歲的年輕人佔比高達55%。

過去十年，超過6萬名「景漂」在這裏紮根，其中七成是年輕人，一半以上來自省外乃至海外。他們用自己的方式，在這座小城找回生活的平衡感。

景德鎮逛手作市集 親手體驗製作陶瓷

反向旅遊的迷人之處，正在於「參與」二字，而景德鎮最不缺的，就是讓大家親手體驗的空間。

想要感受這種氛圍，不妨從樂天陶社市集或三寳村入手，前者為每周六上午舉辦的創意市集，是年輕人的聚集地，來自各地的手作人擺攤售賣自己的作品，從茶杯到花器，件件獨一無二。

後者則藏身山谷之間，這裏有多家工作室開放短期體驗課程，從拉坯、修坯到上釉燒製，兩三小時就能完成一件屬於自己的瓷器。此外，三寶村每天還有「三寶集」陶藝市集，除了款式多樣的陶瓷攤檔，更有歌會表演助興，完美契合年輕人隨性放鬆的心境。

如果想更深入，不妨報名為期三至五天的陶藝工作坊。許多工作室提供「住宿+學藝」的套餐，白天跟著師傅學手藝，晚上住在由老窯廠改造的民宿裏，和來自天南地北的同學們喝茶聊天。

這種「以手代心」的旅行方式，能讓大家真正慢下來，感受時間在指尖流動的分量。據統計，景德鎮遍布全城的製瓷作坊超過6萬家，從拉坯到繪畫，每個環節都有高手指點，即便是對陶藝零基礎也能很快入門。

景德鎮一日城市漫遊 走進「沒有圍牆的博物館」

景德鎮的迷人之處，在於它本身就是一座巨大的陶瓷博物館。與其忙着打卡景點，不如用「city walk」的方式慢慢打開這座城市。

第一站，可以從御窯廠國家考古遺址公園開始。這裏沒有傳統博物館的距離感，而是將考古現場與現代建築巧妙融合，大家可以漫步在步道上，俯瞰腳下的窯爐遺迹，感受明清兩代皇家窯廠的氣魄。

接着拐進旁邊的彭家弄，這是一條保留完好的老里弄（江南地區對小巷的稱謂），狹窄的巷弄兩側盡是明清時期的民居與瓷行，牆上還依稀可見當年瓷業商號的痕迹。

在景德鎮中，這樣的里弄多達108條，每一條都藏着故事。弄堂裏依然住着當地人，午後總能看到老人搬出小板凳曬太陽，貓咪在坯架上打盹——這才是景德鎮最真實的模樣。

傍晚時分，可以到陶溪川文創街區走走。這裏由老瓷廠改造而成，紅磚煙囪與現代玻璃幕牆形成有趣對比。

入夜後燈光亮起，市集、小酒館、畫廊陸續熱鬧起來，但又不至於喧囂。找一家路邊小店坐下來，用當地手作的茶杯喝一泡浮梁茶，享受悠然時光——所謂反向旅遊，不過是找回生活本該有的樣子。

在景德鎮，沒有人催促你趕行程，也沒有人告訴你甚麼「必去不可」，只需要把自己交給這座小城，讓泥土、窯火與緩慢的時光，慢慢撫平內心的焦慮。

或許這正是反向旅遊之所以迷人的原因，它不教你如何逃離生活，而是讓你重新學會如何生活。

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