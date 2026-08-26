匡智會舍監涉姦女院友　護理員指被告多留女生區　曾聞事主曾投訴

匡智會38歲前男助理舍監涉五度強姦一名智力不足十歲的女院友案（HCCC277/2025），今（26日）在高等法院續審。



控方傳召時任外判護理員作供，她指事主曾向她投訴：「阿Sir好衰。」然而當時被告亦在場並向前靠近，事主即褪向她身後。她亦表示，被告較多時間留在女生區工作，偶爾會巡視男生區。此外，涉案宿舍時任舍監亦供稱，查看閉路電視時，發現被告曾與事主獨留異性房間逾40分鐘，認為事態嚴重，向事主詢問後，最終決定報警處理。



被告宗培基（被起訴時38歲，助理舍監）被控5項強姦罪。控罪指，他於2024年7月13日至8月9日間，在大埔的某宿舍五度強姦女子X。X案發時22歲，智商只有53，即如一個9歲8個月大的孩子。

女舍監黃詠雪稱看CCTV時見被告宗培基曾帶事主X入異性職員房40分鐘。(陳蓉攝)

胞姊稱未有察覺X有幻聽

控方傳召事主胞姊Y作供指，她現年31歲，大學畢業。她稱，事主自2019年入住涉案宿舍，她有空時會接胞妹回家，她亦會安排和處理事主的覆診，案發時未有察覺事主有幻聽。事主吃藥時表現爽快，從不會因此「扭計」，亦沒有收到過院舍通知指其妹不肯吃藥。

向X問邏輯問題只會答係係係

Y形容，若然胞妹身處陌生環境，情緒會較緊張，面對陌生人時亦較難給予即時反應，需要時間暖場，Y說：「你問佢邏輯上嘅嘢，佢會話係係係。」就其理解能力方面，事主可能難以理解艱深的詞彙或問題，數理上亦只可以完成簡單加減，惟她的記性較好，可以記得生活中的細節，例如她的耳環款式等。

被告多留在女生區的辦公室

控方另傳召時任宿舍外判護理員倪樂然作供，她於2024年6月起在涉案宿舍工作，約兩個月後離職。其職責須清潔宿舍、煮食及照顧學院。她供稱，入職培訓時有提及，男職員進出女學員活動範圍時，必須由女職員陪同。她曾與被告一同工作，留意到被告大多留在女生區的辦公室及活動室，偶爾會到男生區巡視。她與事主的關係尚可，會跟她聊天。

X曾退到倪身後稱阿sir好衰

倪憶述2024年8月初，她與事主和被告，以及其他學員一同留在活動室，事主看到被告後，突然告知她：「阿Sir好衰。」被告隨即走上前，事主則退到倪身後，情緒變得較緊張。倪在盤問下確認，其後亦有再見過事主，但她沒有再說過類似的話，她亦不清楚事主為何要這樣說。

女舍監看CCTV見被告帶X入職員房40分鐘

涉案宿舍時任舍監黃詠雪供稱，她2016年12月起加入匡智會，職級為宿舍舍監。她指宿舍一般由同性別職員照顧學員，同一時間最少有兩名職員當值。2024年8月14日，黃查看閉路電視片段時，發現同年8月3日下午1500時左右，被告單獨帶事主X入異性職員房，逗留逾40分鐘。黃認為事態嚴重，立即找事主了解。事主有向她透露侵犯經過，並以員工架構圖指認出被告。她向上級匯報後，同日決定報警。黃表示，當天純粹想向事主了解情況，沒有指責過她。