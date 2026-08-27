珠寶店未制止導遊威迫購物停牌30日　業界指「盡力制止」定義模糊

位於九龍灣的「凱旋珠寶玉石文化館」今年2月因涉及未有盡力制止導遊威迫購物，遭旅遊業監管局暫停註冊，由8月26日生效至9月24日，為期30日，其間不得接待訪港旅行團，同時董事須於一個月內修畢指明培訓課程。



旅遊聯業工會聯會顧問梁芳遠今日接受電台訪問時表示，自《旅遊業條例》實施後，強迫購物等違規行為已較以往有所收斂，但仍時有發生。就今次事件，她認為現時對註冊商店「盡力制止」的定義較為模糊，難發揮實質監管作用。



涉事公司辦公室拉上閘門，內裡未見有職員、燈光昏暗。（資料圖片／梁家俊攝）

梁芳遠在港台節目《千禧年代》中指，市面上有不少「平價團」的團費極低，例如僅售298港元便包辦海洋公園門票、餐費、導遊及車費，價格遠低於成本。這些團費往往依賴店家「贊助」或補貼，形成店家與導遊之間的商業合作與利益關係。

對於指引要求商店「盡力制止」導遊威迫購物，梁芳遠認為現時指引對「盡力制止」的定義較為模糊，「我畀咗眼神喎，但佢繼續，咁我好難做」。她認為，有關指引必須清晰定義如何才算是「盡力制止」，否則很難達到真正效果。

旅遊聯業工會聯會顧問梁芳遠。（資料圖片／黃穎津攝）

梁芳遠又指，隨着旅監局加強監管，現時導遊強迫購物的手法較以往隱蔽，不少導遊改用「心理戰」或話術，利用旅客對香港情況不熟悉的心理，在言詞間加入帶有隱含擔憂或施壓的說話，誘使旅客消費。

不過，部份參與這類低價或「購物團」的旅客，自身亦並非完全不知情。有前線導遊反映，部份旅客在出發前明知行程包含購物環節，但抵港後卻抱着僥倖心態拒絕消費，令導遊認為旅客「不守信用」。另一方面，導遊亦承受來自旅行社的業績壓力，最終導致導遊與團友之間產生摩擦與矛盾，形成「心照不宣」的糾纏關係，長遠嚴重損害本港旅遊業生態。

涉事辦公室位於九龍灣臨澤街8號啓匯一樓。（資料圖片／梁家俊攝）

梁芳遠補充指，少數人的不當行為會令整個行業被標籤化，予人印象與「強迫消費」掛鈎，對長期認真經營的從業員極不公平。現時不少業界同路人正用心設計高質素深度遊產品，甚至花費數個星期勘察路線、琢磨行程，期望提升本港旅遊業形象，她指有一小撮人為眼前利益破壞行業生態。

對於旅監局判處涉事商店停業30日的處罰，梁芳遠表示不便評論個別個案，但認為處分是經過既定程序及審查後作出，各方應予以尊重，若涉事商戶對裁決有異議，亦可透過現行機制提出上訴。