漁護署赤柱帶走10歲狗調查　稱接投訴疑屬格鬥犬　絕育才可放行

有狗主在社交媒體表示，漁護署日前（26日）在赤柱帶走其10歲的狗隻「包包」，以檢查是否屬格鬥狗隻。該名狗主稱，包包是史丹福鬥牛㹴，但他引述署方獸醫稱包包是「危險狗隻」，除非找到獸醫進行絕育手術，否則不可離開漁護署診所。最終狗主當晚找到獸醫診進行絕育手術，才帶走包包。但狗主指包包已經10歲，獸醫亦稱手術風險較高，「但係我已經冇得選擇。」



漁護署表示，接獲市民投訴，指有人攜帶懷疑格鬥狗隻進入赤柱一間食肆。漁護署人員於8月26日派員巡查，其間發現一隻懷疑屬格鬥狗隻品種的犬隻，遂將其帶返動物管理中心作進一步調查。漁護署正就有關懷疑非法管有格鬥狗隻的個案進行調查，如有足夠證據，會依法提出檢控。



包包的狗主在社交媒體發文，指本月26日，有5名漁護署人員拿著其飼養的狗隻「包包」和「妹妹」的相片查問其位置。（Facebook@赤柱街坊八1八）

包包的狗主在社交媒體發文，指本月26日，有5名漁護署人員拿著其飼養的狗隻「包包」和「妹妹」的相片查問其位置。（Facebook@赤柱街坊八1八）

狗主引述漁護署獸醫：你獸醫寫佢乜嘢都冇用

包包的狗主在社交媒體發文，指本月26日，有5名漁護署人員拿著其飼養的狗隻「包包」和「妹妹」的相片查問其位置，隨後漁護署人員在一間咖啡店找到狗主和兩隻狗，檢查兩隻狗晶片後，便提出要將包包帶到漁護署交獸醫確認品種。

狗主引述漁護署獸醫表示，包包屬危險狗隻，須留在漁護署。該名狗主表示非常愕然，稱其獸醫指出包包史丹福品種。狗主引述漁護署答覆，「你獸醫寫佢乜嘢都冇用，所有嘢要跟佢哋漁護署官方嘅決定。」

包包的狗主在社交媒體發文，指本月26日，有5名漁護署人員拿著其飼養的狗隻「包包」和「妹妹」的相片查問其位置。（Facebook@赤柱街坊八1八）

狗主：漁護署人員稱除非找到獸醫做絕育手術 否獲不放痀

狗主表示，包包過去10年沒襲擊紀錄，質疑扣留決定不合理。狗主引述漁護署人員稱，除非找到獸醫做絕育手術，否則包包只能留在漁護署。惟當時已是夜晚7時半，「我去邊度搵一個獸醫可以即時幫包包做絕育手術，呢個簡直係荒謬度極嘅要求。」

最終狗主及時找到獸醫診進行絕育手術，才可離開漁護署。但狗主指包包已經10歲，獸醫亦稱手術風險較高，「但係我已經冇得選擇。」

漁護署表示，接獲市民投訴，指有人攜帶懷疑格鬥狗隻進入赤柱一間食肆。漁護署人員於8月26日派員巡查，其間發現一隻懷疑屬格鬥狗隻品種的犬隻，遂將其帶返動物管理中心作進一步調查。漁護署正就有關懷疑非法管有格鬥狗隻的個案進行調查，如有足夠證據，會依法提出檢控。

格鬥狗隻包括四個種類的任何混種狗隻 法例禁止繁育格鬥狗隻

根據《危險狗隻規例》（第167D章），格鬥狗隻包括比特鬥牛㹴、日本土佐犬、阿根廷杜告狗、巴西非拉狗，以及上述四個種類的任何混種狗隻。法例禁止繁育格鬥狗隻，現存的格鬥狗隻必須經由註冊獸醫為其進行絕育手術，狗主亦須持有由獸醫發出的有效絕育證明書。