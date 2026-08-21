打鼓嶺狗咬死人｜33歲女負責人遭狗隻襲擊致死　親友哀痛認屍

打鼓嶺一間「狗酒店」及犬隻訓練中心，昨日（20日）一名33歲姓黃女負責人餵狗期間，遭寄養狗隻襲擊，其後被發現倒斃於草地。今日（21日）早上9時許，死者親友一行約20人抵達富山公眾殮房認領遺體。完成手續後，多名親友難掩悲痛泣不成聲，需留在房間內平復情緒；其中一名男親友傷痛掩面，身旁親友撫頭慰問。眾人於現場逗留約兩小時後分批離去，有人緊緊牽手、不發一言黯然步出，隨後分別乘車離開。



男親友神情哀悼，獲身旁親友撫頭慰問。（翁鈺輝攝）

親友登上私家車離開。（朱子熙攝）

親友認領遺體後黯然離開。（翁鈺輝攝）

警方邊界警區助理指揮官（行動及刑事）警司陳啟澤早前向傳媒交代案情指，8月20日下午4時12分，一名女子在坪洋村110號屋內一草地上，失去知覺。警方及救護到場發現女子，並在其身邊發現一隻徘徊唐狗，女子經檢查後證實於現場死亡。

陳指，現場為一間持牌寵物酒店及犬隻訓練中心，於2026年1月起營業。警方翻查閉路電視，發現女事主於下午2時許，在草地餵完一頭唐狗後，打算把牠放入旁邊狗籠，但狗隻不願返入籠中並襲擊死者，雙方發生糾纏。閉路電視片段最後拍得死者及唐狗，離開狗舍前往草地；狗舍與發現屍體的草地相鄰。當時除了涉嫌施襲的唐狗外，旁邊另外有6隻狗，但均已入籠。

警方透露，女死者為一名33歲本地女子，為酒店持牌人。她被發現時頭，下顎、頸及 雙臂，都有不同程度撕裂及動物咬痕。而她遇襲前為清醒狀態；涉事混種唐狗1歲，雄性，約1.5米長、1米高，30公斤重。於今年8月11日由狗義工帶到上址寄養，希望等待有心人領養。

法醫、愛護動物協會、漁護署、勞工處均在現場協助調查。涉事唐狗由漁護署接走，作出進一步檢查、觀察。

他續指，鑑於案情嚴重，案件交由邊界警區重案組跟進。警方會作出全面調查，包括有否任何違規或疏忽等地方，「希望能夠還原事實嘅真相，還死者一個公道。」

打鼓嶺坪洋坪原路一露天位置，發現女子伏屍草地，警方到場調查。（王譯揚攝）