元朗狗咬狗｜漁護署3年間人道處理1,183隻狗　狗隻襲擊檢控679宗

本月17日，一隻未繫狗繩、體重逾50公斤的混種西班牙馬士提夫獒犬「拉里」，在元朗接連攻擊並咬死一隻比熊犬「薇薇」及一隻貴婦狗。漁農自然護理署介入調查，52歲狗主已簽署放棄犬隻同意書，並面臨刑事訴訟；「拉里」則被帶往漁護署的動物管理中心進行隔離觀察，漁農自然護理署表示，狗隻目前不會被人道處理。



事件引起社會廣泛關注，《香港01》就近年的「危險狗隻」、被人道處理的狗隻數量、以及犬隻襲擊檢控數字等，向漁護署進行查詢。

拉里與家中細狗相處良好。（毛守救援提供圖片）

漁護署回覆指，於2023至2025年期間，署方根據法例就涉及犬隻襲擊的個案（包括襲擊人和動物），分別提出258宗、215宗和206宗檢控，即3年間共有679宗；

而2023至2025年期間，漁護署每年人道處理的狗隻數目分別為372隻、436隻和375隻。即3年間共有1,183隻狗被人道處理。不過，上述數字並未有細分涉及狗隻有無主人。

此外，根據漁護署紀錄，現時全港共有29隻持有有效狗牌的「格鬥狗隻」；而持有有效狗牌的「已知危險狗隻」則有18隻。

根據《狂犬病條例》（第421章）第23條，狗隻在公眾地方時或在其他地方而按常理可預料狗隻會遊蕩至公眾地方時，必須以狗帶牽引或以其他方式妥善控制。任何人如違反上述法例，可被判處罰款10,000元。

此外，根據《危險狗隻規例》（第167D章）第9條規定，體重達20公斤或以上的大型狗隻在公眾地方，須以長度不超逾兩米的狗帶穩妥地牽引。任何人士如違反有關規定，可被判處罰款25,000元及監禁3個月。