數碼港「一人公司」創業基地上月成立　30多間初創企業加入

近年人工智能應用普及，令創業門檻降低，數碼港上月成立首個專為「一人公司」及小型團隊而設的「OPC Hub」（One-Person Company, OPC）創業基地，數碼港行政總裁鄭松岩表示，目前已有30多間初創企業加入，並陸續進駐，涵蓋金融保險及物業管理等領域。另外，由數碼港主辦的「數碼娛樂領袖論壇」今日正式開幕，一連三日在數碼港舉行，設四大主題專區及逾 35 項前沿科技展演。



鄭松岩希望透過數碼港提供共創空間，為本地初創企業能有更多渠道發展。（梁家俊攝）

數碼娛樂領袖論壇合作伙伴的展覽品。（梁家俊攝）

數碼港行政總裁鄭松岩表示，數碼港致力為一人公司提供共創空間，園區將邀請 NVIDIA 等業界專家，協助小型團隊靈活運用 AI Agent 等代理工具實現精簡營運。

另外，數碼港透過提供優惠 Token、雲端服務，並聯同 Dell、Lenovo 等硬體廠商提供中型大語言模型（LLM）的Token折扣，以降低創業者的技術門檻與基礎設施成本。配合園區內逾 200 位投資者網絡，初創團隊能以極低成本對接資本，大幅簡化科技項目的落地進程。

大批市民欣賞各款顏色的機械人展覽品。（梁家俊攝）

數碼娛樂領袖論壇開幕 逾60位本地外地學者參與

由數碼港主辦的「數碼娛樂領袖論壇」今日正式開幕，一連三日在數碼港舉行，設四大主題專區及逾 35 項前沿科技展演。首日數碼港與阿里雲、香港演藝學院及香港樹仁大學簽署合作備忘錄，全面推動產學研協同創新及創科人才培育。

今屆論壇匯聚超過 60 位來自本地、內地及海外的創科領袖、學者專家、內容創作者及投資者，同時開放公眾與學生參與體驗工作坊、電影放映及競賽，展現科技與娛樂結合的多元潛力。

鄭松岩指出，所有行業都需要應用 AI，稱AI 代理能大幅提升營運效率，例如保險業用於梳理海量資料、建造業進行工程分析，以及教育業自動產生與批改試卷。他指，去年全球 AI 市場規模預計達 4,000 億美元，其中創意產業佔據 1,400 億美元，反映AI應用正步入「爆發前夕」。

陳思源希望未來能培養更多創科行業人才。（梁家俊攝）

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，AI 的定位是創作者的協作夥伴，旨在協助打造原創 IP 與發揮商業價值。他指，以影視製作為例，運用 AI 二次創作舊電影佈景或調整演員效果，能大幅省去重拍成本，亦能以數碼形式重新展現珍寶海鮮坊等文化標誌，進一步加快製作節奏並降低營運成本。

數碼娛樂領袖論壇合作伙伴的展覽品。（梁家俊攝）

為貫徹跨界融合，陳思源表示，數碼港持續推動學界、業界與娛樂界的緊密合作。他指，學界方面透過實習計劃與海外交流活動，填補跨領域人才短缺；業界方面則串聯園區超過 2,300 間科技公司與梵高藝術展等文創項目，推動 AI 技術融入短片、短劇及動漫創作，打造健康且持久的文創經濟生態。