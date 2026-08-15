數碼港6月完成擴建　主席陳細明：出租率過半　有龍頭科企進駐

政府於早年向數碼港撥出55億元，以進行第五期擴建計劃。數碼港主席陳細明今日（15日）表示，擴建於今年6月底已經完成，總樓面面積增加四成，出租率已超過五成，聯想、「杭州六小龍」等創科龍頭企業已進駐，目標出租率達100%。不過他強調不會單以出租率作為唯一指標，希望進駐公司能對香港創科產業發展有貢獻；被問到數碼港會否與其他園區競逐企業，陳細明相信可能會有競爭，但競爭屬良性，有助提升經營效率。



聯想、「杭州六小龍」等創科龍頭企業已進駐

陳細明今日出席電台節目表示，數碼港第五期擴建計劃今年6月已完成，總樓面面積增加四成，出租率已超過五成，聯想、「杭州六小龍」等創科龍頭企業已進駐，目標出租率達100%，但期望進駐的公司真的對香港創科有貢獻，強調只要企業本身對香港創科產業發展有幫助，無論是成熟企或是有潛力的初創企業，數碼港都歡迎進駐。他又透露數碼港第五期已預留部分面積作為「Smart Space」，供只需少量空間的創新企業或初階階段企業使用。

除了數碼港外，現時香港有科學園以及港深創科園，陳細明指三個園區使命都是建立香港成為國際創科中心，相信三者可能會有競爭，但競爭屬良性，有助提升經營效率，相信實際執行過程會與其他園區有密切合作。

期望「全民AI」普惠計劃 受惠人數可達5至10萬人

另外，今年《財政預算案》撥款5000萬推出「全民AI」普惠計劃，數碼港為其中一個合辦機構，陳細明表示，對象包括基層、少數族裔、長者等人士，期望受惠人數達到5萬甚至10萬，會培訓他們應用AI、負責任使用AI，及帶動年輕人的AI興趣，希望未來不會出現「人工智能鴻溝」的機會。被問到會否設績效指標，他指培訓後將有小遊戲，了解參加者是否真正認識AI。