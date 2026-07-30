數碼港啟動「全民AI」普惠計劃　孫東：讓AI走進千家萬戶

數碼港周三（29日）舉行「全民AI」普惠計劃啟動禮暨體驗日，該計劃將透過線上基礎課程、互動工作坊及園區參觀等多元活動，推動AI普及至社會各階層。創新科技及工業局局長孫東出席活動及致辭， 稱當前AI已成為提升核心競爭力的關鍵要素，提升普羅大眾對AI的認知和了解，甚至如何學會用AI，對推動AI的全方位發展非常重要。



2026年7月29日，數碼港舉行「全民AI」普惠計劃啟動禮暨體驗日，創新科技及工業局局長孫東出席致辭。（數碼港圖片）

孫東指出，港府今年提出「全民AI」普惠計劃，讓3間公營機構：數碼港、科學園、香港生產力促進司，結合科技公司、院校以及社會機構，透過籌辦不同活動，以分層協作的模式，面向不同社群的需要，讓AI走進千家萬戶。

他又稱，數碼港作為今次「全民AI」普惠計劃的其中一個承辦單位，從基礎普及的角度，重點支援學生、家長、長者以及弱勢社群，普及和提升他們對AI的認知，培育AI素養，並推動責任使用AI文化，落實數碼共融。

2026年7月29日，數碼港舉行「全民AI」普惠計劃啟動禮暨體驗日，數碼港主席陳細明出席致辭。 （數碼港圖片）

數碼港主席陳細明表示，數碼港積極與特區政府及各界夥伴推動「全民AI」普惠計劃，縮窄社會不同階層之間的數碼鴻溝。數碼港匯聚超過2,300家科技企業，凝聚強大的AI技術支撐。

他表示，無論是長者、學生、少數族裔、低收入家庭，甚至是弱勢社群，都可以共享AI技術紅利，及AI技術突破所帶來的成果，優化智慧生活，創造經濟價值。

將透過三大行動推動AI普及

數碼港將透過三大行動規劃推動AI普及，並倡導負責任使用AI的文化，當中包括舉辦AI嘉年華及互動體驗活動，提升公眾對AI的認知。同時與學校及教育團體合作，將AI教學融入課堂及課外活動，為學生提供科技培訓課程等。

另外，數碼港聯同教育機構、社福組織及業界夥伴，推出系統性的AI素養培訓及輔導計劃，涵蓋AI基礎原理、實際應用、社會影響與倫理議題、及提供專家交流機會，以強化資訊安全及辨識真偽能力，並學習負責任使用AI。

最後，計劃將透過數碼港學院推行分層人才培育計劃，全面強化香港的AI人才實力。學生可參與AI增能課程及競賽，培養興趣與技術能力；教師則獲專業培訓，提升AI教學水平。數碼港亦與社區組織及非牟利機構合作，舉辦考察團，促進跨界交流與協作。

2026年7月29日，數碼港舉行「全民AI」普惠計劃啟動禮暨體驗日，與會嘉賓合照。 （數碼港圖片）

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