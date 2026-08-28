醫療爭議解決中心推出全港首個網上調解平台　冀迅速解決醫療糾紛

醫療爭議解決中心（HDRC）今日（28日）推出網上醫療爭議解決平台，是全港首個「網上醫療爭議解決平台」，為患者及醫療服務提供者提供傳統法院訴訟外的其他方案。醫療爭議解決中心主席郭寶賢表示，新平台結合醫療及法律兩個專業界別的專業知識，能夠迅速、友善及具成本效益地解決爭議。



HDRC香港首個「網上醫療爭議解決平台」今日舉辦啟動禮。（大會提供圖片）

醫療爭議解決中心與一邦國際網上仲調（eBRAM）、香港國際醫療調解中心（HKIMC）合作，推出網上醫療爭議解決平台，為香港及大灣區的患者及醫療服務提供者提供過程安全保密的調解及仲裁服務。

醫療爭議解決中心主席郭寶賢表示，新平台結合醫療及法律兩個專業界別的專業知識，透過 eBRAM 法律科技的力量，能夠迅速、友善及具成本效益地解決爭議，是傳統法院訴訟外的其他方案。

一邦國際網上仲調中心（eBram）主席蘇紹聰表示，此里程碑標誌「eBRAM-HDRC 聯合醫療爭議解決計劃」（eJHDR 計劃）邁出重要一步。透過結合一邦獲國際認可、安全高效的網上爭議解決平台，與醫療爭議解決中心在醫療界的專業知識及廣泛網絡，新平台將為香港及大灣區的醫療服務提供者與患者，提供一個保密、及時且具成本效益的爭議解決途徑，作為傳統訴訟的替代方案。

香港國際調解中心主席羅偉雄博士教授表示，是次合作旨在回應醫療界日益增長的爭議解決需求，為醫患雙方提供一個更高效、專業且無界限的解決途徑。