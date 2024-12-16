香港國際仲裁中心北京代表處揭牌　林定國：加強合作培訓仲裁人才

香港國際仲裁中心在北京成立辦事處，是首家在北京設立代表處的境外仲裁機構。到北京出席代表處揭牌儀式的律政司司長林定國指，將加強和中心合作，做好兩地仲裁人才培訓。



出席儀式的國家最高人民法院副院長茅仲華則指，法治是香港的金字招牌，在國際爭議解決競爭中的比較優勢更加凸顯，地位更加有利，相信香港國際仲裁中心北京代表處的成立，必將提升溝通、聯絡職效，更好凝聚內地與香港法律規則銜接、機制對接的發展合力。



林定國到北京訪問三日，今日（十二月十六日）下午出席香港國際仲裁中心北京代表處的揭牌儀式（政府新聞處）

林定國表示，律政司上月初剛成立國際法律人才培訓學院，在未來律政司計劃通過這個新平台，與港仲探討共同舉辦國際仲裁的培訓活動，加強內地涉外法律工作界在這方面的能力。

香港國際仲裁中心主席、律政司前司長袁國強則指，截至上周五，中心今年收到334宗仲裁案件，接近過往歷史新高，而大部分案件屬於商事仲裁，涉及國際商貿等；又指雖然本港近年面臨不少地緣政治挑戰，不過對中心處理的案件沒有負面影響。他指，無論境外面的人怎樣說，香港仍然是一個中立仲裁地。

袁國強又指，體育仲裁是未來中心發展的其中一個重點方向，至於香港是否需要強制所有體育總會參與，他相信政府會繼續探討。

今次是香港國際仲裁中心繼在首爾、上海成立代表處後，再在北京設代表處，將提供專業培訓，加強與內地仲裁機構交流等。