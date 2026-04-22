林定國訪國家司法部、仲裁中心等　將修訂仲裁條例增強香港競爭力

律政司司長林定國昨日（21日）與司法部副部長武增會面，雙方討論粵港澳大灣區法律事務，包括「港資港仲裁」、大灣區律師制度發展，以及內地和香港律師事務所合作等。他指律政司將繼續與司法部緊密合作，建議將「全國涉外仲裁人才培訓班 (香港)」項目恆常化，並探討與司法部合辦其他能力建設項目的可能性，共同培養更多具國際視野的涉外法律人才。



律政司司長林定國訪問北京。（林定國FB）

訪京第三日的林定國今天（22日）上午到中國國際商事仲裁中心（北京）參觀與交流，該中心由中央全面依法治國委員會批准設立，致力建設集仲裁、調解及訴訟於一體的國際化多元爭議解決平台。

律政司司長林定國訪問北京。（林定國FB）

律政司司長林定國訪問北京。（林定國FB）

律政司司長林定國訪問北京。（林定國FB）

北京近年在國際仲裁領域發展迅速，根據倫敦瑪麗女王大學的《2025 年國際仲裁調查報告》，北京躋身全球最受歡迎仲裁地第四位，他認為反映北京作為國際仲裁地的地位和影響力持續提升，香港必須不斷完善仲裁制度和服務，稍後會修訂現行的仲裁條例，增強香港競爭力，在穩守前茅的情況下繼續做強做大。

律政司司長林定國訪問北京。（林定國FB）

下午，林定國參觀中國國際經濟貿易仲裁委員會，了解內地仲裁發展的新趨勢及其與香港仲裁機構的合作情況，推動構建更具互補優勢的爭議解決生態。

律政司司長林定國訪問北京。（林定國FB）