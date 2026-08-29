網約車牌照｜陳美寶稱發牌暫無上限擇優而取　倡本地企業合夥申請

運輸署日前正式邀請平台公司申請網約車服務牌照，運輸及物流局局長陳美寶今日（29日）出席電台節目時表示，現階段不會為發牌數目設上限，暫不預告最終發牌數量，強調當局會「擇優而取」。她透露，自昨日公布申請要求後，已留意到有2至3間公司表達興趣，希望有意申請者能盡早提交申請。署方亦將於9月中旬舉辦簡介會，向有興趣的平台直接講解詳情。



運輸署日前正式邀請平台公司申請網約車服務牌照。（資料圖片）

陳美寶在商台節目《政經星期六》中指，網約車平台牌照申請條件共設有9項基本要求，重點審視平台的過往營運經驗及財政能力，當中包括申請公司資本需不少於5,000萬元、具備在750萬或以上人口城市合法營運的經驗，以及曾在兩個城市中每日平均處理10萬宗以上訂單等。此外，申請平台必須在香港成立公司、提出持續提升運力的措施、同時提供的士網約服務，並須與運輸署正在構建的數據管理平台進行對接，以保障數據安全。'

發牌條件曾與業界商討 冀貼近市況同時具競爭性

對於每日10萬宗訂單的入場門檻，陳美寶指目前香港網約車每日服務量約11.4萬車次，因此以此數值作為參考。她強調相關條件在訂立過程中曾與業界討論，希望貼近市場實際情況，同時建立具競爭性的市場環境。她續說，香港作為國際大都市，當局對申請平台來自本地或海外均持開放態度，評估時亦會參考與香港人口規模相若的城市。

運輸及物流局局長陳美寶。（資料圖片／湯致遠攝）

稱牌照要求有靈活性 鼓勵本地企業合夥申請

面對有本地網約車平台擔憂政府傾向大型及具海外經驗的營運商，陳美寶表示，牌照要求已提供一定靈活性，營運經驗可來自香港或境外。她提及在過去的招標過程中，不少企業皆以「組隊」方式參與，因此鼓勵本地企業以合作夥伴形式申請，結合各自優勢。

另外，陳美寶提到「的士及網約車綜合筆試」申請反應較預期理想，推出3星期以來已有超過9,000人報考。運輸署將於9月中旬開始，陸續安排考生應考。