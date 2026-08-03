網約車筆試｜運輸署：今截至下午6時收逾千份網上申請　反應正面

「的士及網約車綜合筆試」今（3日）起接受報考，首批考生最快9月中應考。運輸署表示，截至今日（3日）下午6時，運輸署共收到逾千份網上申請，反應正面。署方指，密切留意綜合筆試的申請情況，並因應需求加開考試場次，推動整體點對點交通服務行業持續發展。



部份規管網約車法例法律條文今天生效。（資料圖片）

首批考生今年9月中起應考 長沙灣政府合署運輸署進行

運輸署表示，的士及網約車綜合筆試會於長沙灣政府合署運輸署轄下的筆試中心舉辦，首批考生將於今年9月中起開始應考。的士及網約車綜合筆試與現有的士筆試同樣設有兩部分，甲部主要考核考生對提供的士和網約車載客服務的基本知識，以及主要地點和路線等實務知識的掌握，乙部則考核考生對《道路使用者守則》的了解。

持的士執照者 可直接申請網約車駕駛許可證

在的士及網約車綜合筆試中及格的人士，可選擇修習的士司機或網約車司機職前課程，並在完成的課程後向運輸署申請的士正式駕駛執照或網約車車輛駕駛許可證。此外，持有有效的士駕駛執照人士可直接向運輸署申請網約車車輛駕駛許可證，毋需再次應考筆試或修習網約車司機職前課程。至於網約車司機職前課程的詳情，將於稍後公布。