漁護署赤柱帶走10歲狗調查惹議　署方鑑定證屬比特鬥牛㹴為格鬥犬

有狗主在社交媒體表示，漁護署日前（26日）在赤柱帶走其10歲的史丹福鬥牛㹴狗隻「包包」，以檢查是否屬格鬥狗隻，引起網上熱議。漁護署今日（28日）表示，經獸醫鑑定，該狗隻屬於比特鬥牛㹴，為格鬥犬隻。署方已指示畜養人為狗隻安排絕育手術，並會要求其接受培訓，學習如何管束和照顧危險狗隻後，才會還回狗隻。



包包的狗主在社交媒體發文，指本月26日，有5名漁護署人員拿著其飼養的狗隻「包包」和「妹妹」的相片查問其位置。（Facebook@赤柱街坊八1八）

漁護署今日（28日）於社交平台表示，經獸醫鑑定，該狗隻（即「包包」）種類確認為比特鬥牛㹴，為格鬥狗隻。為保障公眾安全，署方獸醫師為狗隻進行了觀察和性情評估，確認狗隻在絕育後可交回狗主飼養。署方已指示狗隻畜養人在署方監督下為狗隻安排絕育手術，並會要求狗隻畜養人接受培訓，學習如何管束和照顧危險狗隻後，才將狗隻交回畜養人。

署方又提醒，所有格鬥狗隻畜養人有關飼養的責任，根據《危險狗隻規例》（第167D章），必須為格鬥狗隻佩戴指定頸圈，及在公眾地方穩妥地戴上足以防止其咬噬任何人的口套及用一條長度不超逾1.5米的狗帶穩妥地牽引。任何格鬥狗隻均必須由註冊獸醫進行絕育手術，而狗隻畜養人亦須持有由獸醫發出的有效絕育證明書。

包包的狗主在社交媒體發文，指本月26日，有5名漁護署人員拿著其飼養的狗隻「包包」和「妹妹」的相片查問其位置。（Facebook@赤柱街坊八1八）

包包的狗主日前在社交媒體發文指，本月26日有5名漁護署人員拿著其飼養的狗隻「包包」和「妹妹」的相片查問其位置，隨後漁護署人員在一間咖啡店找到狗主和兩隻狗，檢查兩隻狗晶片後，便提出包包疑似為危險狗隻，需帶到漁護署交獸醫確認品種。該名狗主表示非常愕然，稱其獸醫指出包包史丹福品種。

狗主表示，包包過去10年沒襲擊紀錄，質疑扣留決定不合理。狗主引述漁護署人員稱，除非找到獸醫做絕育手術，否則包包只能留在漁護署。最終狗主及時找到獸醫診進行絕育手術，才可離開漁護署。但狗主指包包已經10歲，獸醫亦稱手術風險較高，惟已沒有其他選項。