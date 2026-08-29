台灣新東陽新竹米粉檢微量甲醛　食安中心封存產品　籲停售及回收

食物安全中心今日（29日）公布，從台灣進口的新東陽新竹米粉樣本中，檢出百萬分之十二的甲醛，呼籲市民不要食用受影響批次產品，業界如持有受影響產品，亦應停止使用或出售。



食物安全中心今日（29日）公布，從台灣進口的新東陽新竹米粉樣本中，檢出微量甲醛。（網上圖片）

食物安全中心透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店抽取新東陽新竹米粉的樣本，進行檢測。結果顯示，樣本含百萬分之十二的甲醛。中心指出，按該樣本驗出的甲醛含量，在正常食用情況下，不會對健康造成不良影響。然而，根據香港法例，甲醛不准添加於食物作防腐用途，違例人士一經定罪，最高可被判罰款5萬元及入獄6個月。

產品名稱：新東陽新竹米粉

品牌：新東陽

來源地：台灣

分銷商：B&S Company

淨重：300克

此日期前最佳：2029年4月10日



食安中心：已知會涉事商戶及分銷商即時停售、下架和回收

食安中心表示，已知會涉事商戶和分銷商上述違規事項，並指示該分銷商將受影響批次產品即時停售、下架和展開回收。食安中心跟進調查，發現上述分銷商在倉庫存有約450箱受影響批次的產品，中心已即時封存相關產品。

國際癌症研究機構雖然將甲醛歸類為第1類致癌物，但只限於透過吸入途徑攝入的甲醛。根據世界衞生組織最近發表的資料，從口服途徑攝入的甲醛並不會致癌。

食安中心提到，為加強甲醛測試，近期抽取超過70個食物樣本包括白菜、蔬菜和米粉，以檢測甲醛含量，除是次被驗出甲醛的米粉樣本外，至今沒有其他不合格檢測結果。此外，食安中心於2023年1月至2026年7月，共抽取逾175個米粉樣本作各項檢測（包括甲醛測試），全部樣本均通過檢測。

中心建議市民應光顧可靠的食肆及食品零售商。由於甲醛可溶於水中並極易揮發，進食前把食材徹底清洗乾淨和煮熟都可以減低有關風險。業界則要謹慎查明食物來源，並應只向可靠的供應商採購食物。