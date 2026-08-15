台灣麥當勞蝦堡含抗生素　食安中心抽取香港麥當勞蝦堡作檢測

台灣麥當勞「海味揚蝦堡」及「海味雙層揚蝦堡」所用進口蝦排檢出人工合成抗生素「硝基呋喃」及其代謝物（metabolite of furazolidone, AOZ），周四（13日）起停售。本港麥當勞同日起預防性暫停出售「滋味蝦堡」及相關系列產品，強調所選用的蝦餅製作配方及批次均與台灣麥當勞不同。



食物環境衞生署食物安全中心周五（14日）表示，已從香港麥當勞抽取相關食物作檢測，跟進工作仍然繼續。



香港麥當勞正售賣「滋味蝦堡」系列，麥當勞8月13日下午表示，「滋味蝦堡」系列內所選用的蝦餅製作配方及批次均與台灣麥當勞不同。不過為釋除公眾疑慮及令顧客安心，即時預防性暫停出售「滋味蝦堡」及相關系列產品。（香港麥當勞圖片）

香港麥當勞正售賣「滋味蝦堡」系列，麥當勞8月13日下午表示，「滋味蝦堡」系列內所選用的蝦餅製作配方及批次均與台灣麥當勞不同。不過為釋除公眾疑慮及令顧客安心，即時預防性暫停出售「滋味蝦堡」及相關系列產品。（香港麥當勞圖片）

香港港麥當勞：「滋味蝦堡」配方批次與台灣不同 即時預防性停售

香港麥當勞周四（13日）下午表示，高度密切留意台灣麥當勞暫時停售「海味揚蝦堡」事宜，並稱向來自泰國的麥當勞全球供應商核查，確認現時香港麥當勞出售的「滋味蝦堡」系列內所選用的蝦餅製作配方及批次均與台灣麥當勞不同。

香港麥當勞表示，一直嚴格遵守本地食品安全法規，為釋除公眾疑慮及令顧客安心，即時預防性暫停出售「滋味蝦堡」及相關系列產品。

葵芳新都會廣場麥當勞8月13日下午已停售蝦堡系列，自助點餐機上的蝦堡系列顯示為「暫時售罄 就返嚟喇」；同期的蟹堡系列則如常售賣。（洪戩昊攝）

葵芳新都會廣場麥當勞8月13日下午已停售蝦堡系列，自助點餐機已沒有蝦堡選項。（洪戩昊攝）

食物安全中心：近3年半只有一個越南蝦肉檢測出呋喃唑酮

食物安全中心發言人周五表示，周四得悉事件後，已立即就事件與香港麥當勞跟進。調查顯示，香港麥當勞出售的蝦餅製作配方及批次均與台灣麥當勞不同，已抽取相關食物作檢測，跟進工作仍然繼續。

食安中心表示，一直在入口及零售層面抽取蝦產品作檢測，在2023年至2026年7月期間共檢測逾2,700個蝦及其製品樣本（包括蝦餅），除了兩個金屬雜質超標的蝦樣本及一個呋喃唑酮代謝物超標的預先包裝冷藏越南蝦肉樣本外，其餘全部測試合格。

台灣麥當勞8月12日開賣兩款蝦堡食物，但在8月13日公布因驗出人工合成抗生素硝基呋喃及其代謝物，上午10時30分起停售。（網上圖片）

台灣麥當勞自主抽樣批次始檢出含「硝基呋喃」及其代謝物

台灣麥當勞周四早上公布，周三晚間收到進口廠商通知，「海味揚蝦堡」及「海味雙層揚蝦堡」所使用進口蝦排，雖然製造商出具合格海鮮食材檢驗文件，但經後續自主抽樣批次，檢出人工合成抗生素「硝基呋喃」及其代謝物含量為0.7ppb（百億分之7），不符合食品法規標準。