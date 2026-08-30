殺校潮｜蔡若蓮料今年併校申請增加　籲辦學團體跟持份者充分溝通

撰文：賴卓盈
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本港面對適齡學童人口減少問題，教育局局長蔡若蓮表示，現時多了辦學團體主動檢視屬校情況，她估計今年有更多團體會申請合併學校，「一方面大家對呢方面認知增多，另一方面我哋都睇到學齡人口結構性下降越來越明顯，相信辦學團體都係實事求是。」她又呼籲辦學團體在推動合併前，提早與家長及教職員進行充分透明的溝通。

教育局局長蔡若蓮。（政府新聞處圖片）

將提早建議潛在收生不足學校併校

教育局局長蔡若蓮今日在無綫節目《講清講楚》中表示，當局會檢視各區未來5至10年的適齡學童人口數字，就部分可能未來收生不足的冷門學校，當局會提早與相關辦學團體商議，建議它們申請併校。

她又指，現時多了辦學團體主動檢視屬校情況，她估計今年有更多團體會申請合併學校，「一方面大家對呢方面認知增多，另一方面我哋都睇到學齡人口結構性下降越來越明顯，相信辦學團體都係實事求是。」

併校遭反彈與溝通不足有關

過去一年，有學校曾嘗試推動合併，遭家長強烈反彈，最終合併計劃告吹。蔡若蓮指與校方與各持分者溝通不足有關，建議辦學團體須提早向家長及教職員進行充分透明的溝通。

為開拓學生生源，教育局去年批准48間直資學校擴容招收非本地生，直資學校議會過去一年亦兩次赴海外宣傳本地學校。蔡若蓮指，非本地家長反映很踴躍，報名學生有增長，惟具體數字尚待點算。

有關學童精神健康的「三層應急機制」針對高小學生的試行安排本月底屆滿。（教育局圖片）

「三層應急機制」近半年收百多宗第三層轉介　十多宗涉高小生

另外，有關學童精神健康的「三層應急機制」針對高小學生的試行安排本月底屆滿，蔡若蓮指，計劃使用情況有改善，「最初大家唔係太熟悉機制，會轉介得比較多一些，可能叫虛驚一場的情況比較多。」

她指，過去6個月第二層機制收到220宗個案，其中95宗來自高小學生；第三層收到100多宗，當中10多宗來自小學。她指，當局會研究如何善用該計劃，會研究如何改善運行細節，在未有新措施之前，當局會沿用當前計劃向學生提供支援。

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