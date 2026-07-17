書展2026｜語常會攤位回顧30年成果　蔡若蓮與學生語文大使交流

語文教育及研究常務委員會以「語常會30周年」為主題，在今屆香港書展設立攤位。教育局局長蔡若蓮周四（16日）到訪攤位，與在場的學生語文大使交流，了解他們學習兩文三語的歷程和心得，以及在社區實踐和推廣語文學習的成果



2026年7月16日，語文教育及研究常務委員會以「語常會30周年」為主題，於香港書展設置攤位。圖為教育局局長蔡若蓮（前排右二）及語常會主席陳黃麗娟（前排右一）在攤位與學生語文大使互動。（政府新聞處圖片）

語常會攤位設於會展1B展覽廳D16展位，特設專題展區，回顧語常會過去30年各項重要里程碑及工作成果，並展出歷年編製的讀物和教材，讓市民加深了解語常會在推動香港語文教育發展方面的工作及貢獻。

展位亦設有互動遊戲觸控顯示屏，供市民測試語文知識及加深對語常會的認識。此外，場內設有特色拍照區，包括以語常夥伴「小鳴」為主題的立體裝置。市民完成互動遊戲及指定任務後，可換領限量版「小鳴」紀念品，換完即止。

2026年7月16日，語文教育及研究常務委員會以「語常會30周年」為主題，於香港書展設置攤位。圖為教育局局長蔡若蓮（第二排右四）、語常會主席陳黃麗娟（第二排右五）及語常會委員，與學生語文大使在特色拍照區合照。（政府新聞處圖片）

2026年7月16日，語文教育及研究常務委員會以「語常會30周年」為主題，於香港書展設置攤位。圖為市民於攤位的觸控顯示屏參與互動遊戲。（政府新聞處圖片）

展覽期間，學生語文大使每日上午10時30分至中午12時，及下午3時30分至下午5時（21日下午除外）會與市民互動交流，分享學習兩文三語的心得。

「學生語文大使計劃」由教育局聯同語常會舉辦，透過提供語文實踐活動，鼓勵全港學生在同儕之間互勉互動，從而在社區推廣兩文三語的應用。計劃反應熱烈，本學年共有166所學校、逾2,700名學生參與。