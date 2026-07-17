書展2026｜語常會攤位回顧30年成果 蔡若蓮與學生語文大使交流
撰文：蕭通
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語文教育及研究常務委員會以「語常會30周年」為主題，在今屆香港書展設立攤位。教育局局長蔡若蓮周四（16日）到訪攤位，與在場的學生語文大使交流，了解他們學習兩文三語的歷程和心得，以及在社區實踐和推廣語文學習的成果
語常會攤位設於會展1B展覽廳D16展位，特設專題展區，回顧語常會過去30年各項重要里程碑及工作成果，並展出歷年編製的讀物和教材，讓市民加深了解語常會在推動香港語文教育發展方面的工作及貢獻。
展位亦設有互動遊戲觸控顯示屏，供市民測試語文知識及加深對語常會的認識。此外，場內設有特色拍照區，包括以語常夥伴「小鳴」為主題的立體裝置。市民完成互動遊戲及指定任務後，可換領限量版「小鳴」紀念品，換完即止。
展覽期間，學生語文大使每日上午10時30分至中午12時，及下午3時30分至下午5時（21日下午除外）會與市民互動交流，分享學習兩文三語的心得。
「學生語文大使計劃」由教育局聯同語常會舉辦，透過提供語文實踐活動，鼓勵全港學生在同儕之間互勉互動，從而在社區推廣兩文三語的應用。計劃反應熱烈，本學年共有166所學校、逾2,700名學生參與。
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