蔡若蓮：非常關注教科書格價　促出版商勿追求過度精美印刷

下周將迎來新學年，早前有報道指中一書單總金額高達近7,000元，教育局局長蔡若蓮今（29日）出席電台節目時表示，當局非常關注教科書價格，研究後發現即使扣除地圖、字典等參考書，必需購買的課本仍需4,000至5,000元。她強調已要求出版商切勿追求精美印刷，盡量降低成本，未來不排除會提供更多輔助教材以減輕家長負擔。



教育局局長蔡若蓮表示當局非常關注教科書價格，強調已要求出版商切勿追求精美印刷，盡量降低成本。（資料圖片／鄭子峰攝）

教局研推更多輔助教材 助學生減輕負擔

2026/27新學年課本價格整體平均按年上升3.6%，對於有報道指部分中一學生的書單總金額高達近7,000元，蔡若蓮在港台節目《星期六問責》指，當局研究該份「7,000元書單」後，發現扣除地圖、字典及練習簿等非必要參考書後，僅計算必需購買的教科書，費用亦達4,000至5,000元。

蔡若蓮強調，政府一直與出版商保持密切溝通，要求出版商不應追求過度精美的印刷，應盡量以低廉成本製作，確保課本質素同時維持價格平穩。局方亦會繼續督促出版商落實實體書與電子版分拆定價出售。她補充指，政府現時已為有經濟困難的基層家庭提供學校書簿津貼，未來亦不排除提供更多輔助教材，進一步減輕學生的負擔。

恢復2500元學生津貼? 重申社會資源並非無限

被問到會否考慮放寬書簿津貼的入息審查，或恢復發放過往不設審查的2,500元學生津貼，蔡若蓮回應指，社會資源並非無限，若採取不設審查或「通派」形式，相關資源未必能夠精準支援真正有需要的家庭。

教育局局長蔡若蓮。（資料圖片／梁鵬威攝 )

此外，對於有報道指今年教席競爭特別激烈、不少準教師面臨就業困難，蔡若蓮稱目前教師供求整體保持穩定。根據當局數據，九成修讀教育本科畢業的大學生已順利找到教席，現時仍在求職的畢業生不足1%，其餘約9%畢業生則選擇繼續進修，故不應將他們視為失業。

中學校長會早前建議政府推出為期五年的「升中銜接先導計劃」，按地區實際供求，將中一每班標準人數由33至34人調低至25人，蔡若蓮表示，現時收生困難的學校只需收齊26人即可開辦兩班，平均每班約13人。她認為過度縮減班額不利於高中開設多元選修科目，亦會影響學生的群育發展。

蔡若蓮最後呼籲學生以正面積極樂觀的心情迎接新學年，特別是升讀小一及中一的學生，面對新環境需要適應。她提醒家長要密切留意子女的情緒變化，加強與學校溝通合作，若發現適應困難應及早尋求協助，並提醒市民留意開學日的交通及天氣情況。