接連有寵物犬被驗出屬格鬥狗隻　漁護署：狗主須認識法例及懂管束

漁農自然護理署近日在社區中帶走兩隻「美國史丹福㹴犬」，後證實屬比特鬥牛㹴混種屬格鬥犬，並在上周五（28日）明確指史丹福㹴犬（又譯作斯塔福郡鬥牛㹴Staffordshire Bull Terrier）與美國比特鬥牛㹴American Pit Bull Terrier及美國惡霸犬American Bully均屬比特鬥牛㹴常見品種。



署方今日表示，格鬥狗隻過往曾經釀成多宗人畜傷亡的嚴重事故，所以必須嚴格管理；同時指狗主也要認識法例，以及懂得如何管束和照顧格鬥狗隻，做一個負責任的狗主，才可以促進真正人寵共融。



黎先生所養的狗「Baku」疑被同屋苑居民舉報，漁護署人員8月29日上門調查，指Baku是格鬥狗「比特鬥牛㹴」而即時帶走。（香港動物報圖片）

黎先生所養的狗「Baku」疑被同屋苑居民舉報，漁護署人員8月29日上門調查，指Baku是格鬥狗「比特鬥牛㹴」而即時帶走。（香港動物報圖片）

根據現時法例，格鬥狗隻包括以下四個種類的狗隻及其任何混種狗隻：



▪️比特鬥牛㹴（常見品種包括美國比特鬥牛㹴 American Pit Bull Terrier、美國斯塔福郡㹴 American Stafforshire Terrie、及美國惡霸犬 American Bully）

▪️日本土佐犬

▪️阿根廷杜告狗

▪️巴西非拉狗



(漁護署網頁截圖)

漁護署鑑定史丹福㹴犬包包及Baku為比特鬥牛㹴混種

繼10歲狗隻「包包」後，另一隻8歲美國史丹福㹴犬「Baku」疑遭屋苑居民舉報，昨日（29日）被漁護署人員登門帶走，亦不准狗主探望。漁護署昨日表示，經獸醫鑑定，該狗隻種類為比特鬥牛㹴混種，為格鬥狗隻。由於畜養人未能出示有效的格鬥狗隻牌照，署方隨即將該狗隻帶返動物管理中心調查。

包包的狗主在社交媒體發文，指本月26日，有5名漁護署人員拿著其飼養的狗隻「包包」和「妹妹」的相片查問其位置。（Facebook@赤柱街坊八1八）

包包的狗主在社交媒體發文，包包今日已安全回家。（Facebook@Rachel Ling）

Baku已做絕育手術 需待獸醫師評估 才可交回狗主飼養

漁護署今日在社交媒體表示，近日再接獲懷疑未登記格鬥狗個案（即Baku個案），漁護署人員已聯絡相關狗主，並在狗主同意下上門視察。由於有證據顯示該狗隻為比特鬥牛㹴種類，屬於現行法法例下的格鬥狗，署方安排把狗隻帶回部門作進一步鑑定和觀察。

署方指，留意到狗隻已做絕育手術，但鑑定為格鬥狗後，獸醫師仍需要觀察狗隻表現和作性情評估，以確定適合交回狗主飼養。交回前，亦會要求狗主接受培訓，認識法例，以及學習如何管束和照顧格鬥狗隻。

漁護署：如不肯定飼養狗隻是否格鬥 可諮詢專業獸醫或聯絡該署

漁護署指，格鬥狗隻過往曾經釀成多宗人畜傷亡的嚴重事故，須嚴格管理。署方表示，狗主要認識法例，並懂得如何管束和照顧格鬥狗隻。署方表示，飼養任何寵物前須要了解法例的要求，和履行寵物飼養人的責任，妥善管理和照顧寵物；如不肯定飼養的狗隻是否格鬥狗，可以諮詢專業獸醫，或是聯絡該署尋求協助。