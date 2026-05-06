中大醫院本財年首9個月收入21.47億 　稅前虧損減少67%至4600萬

計劃一筆過償還40.3億元予政府的中大醫院，經營情況有轉好跡象。醫務衛生局向立法會提交文件透露，本財年首9個月，院方共錄得約21.47億元收入，較去年同期增加17%；未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前虧損（LBITDA）約4,600萬元，較上一年度同期減少67%。



中大醫院本財年首9個月共錄得約21.47億元收入，較去年同期增加17%。（資料圖片／賴卓盈攝）

25/26財年首9個月收入按年多17%

醫務衛生局今日向立法會提交補充資料，交代中大醫院的最新營運狀況。2025年7月1日至2026年3月31日（即25/26財年首9個月），中大醫院錄得約21.47億元收入，較去年同期增加17%；未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前虧損約4,600萬元，較上一年度同期減少67%。

由去年11月至今年3月五個月內，有四個月EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）都錄得正數。

中大醫院在去年11月至今年3月五個月內，有四個月EBITDA都錄得正數。

新管理層推行改善措施 逐步增加服務量擴大收入基礎

院方指，去年管理層出現更替後，正積極推行一系列改善措施，包括檢視和調整服務收費，加強管控營運成本，亦全面審視各部門實際營運狀況，確保資源運用效率；同時透過逐步增加服務量，擴大收入基礎，例如分階段啟用額外手術室及病床。

目前中大醫院已設有400張病床，較去年2月增加約13%，預期隨着醫院床位數目逐步增加，固定成本得以攤分，加上業務承接能力提升，財務狀況將持續改善。

服務提升方面，中大醫院指，正推進建立全方位癌症中心，涵蓋篩查、診斷、手術、系統性治療及康復等環節，採用多學科協作診療模式，引進先進醫療技術，提升診療成效；同時結合中大中醫的專業優勢，為病人提供更安全、有效及個人化的全面癌症治療方案。