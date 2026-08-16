搶人才｜桌球手為避稅成港人？　郭俊峯不同意：中東有國家0稅率

近年港府積極從世界各地「搶人才」，多位世界級桌球選手先後透過人才計劃成為香港人。入境處處長郭俊峯透露，由2023年至今年首6個月，共引進138位現役及退役運動員，當中有超過10位為桌球選手。坊間有意見認為，知名球手來港是因希望避稅，他指出部份中東國家的稅率為0，「如果佢真係為咗避稅，去嗰啲國家就可以」，認為香港治安良好、交通便利皆是吸引人的原因。



入境處今日（12日）在社交平台上載片段，宣布有「白旋風」之稱的占美韋德（Jimmy White）較早前已透過優秀人才入境計劃，正式成為香港人。（入境處Instagram影片截圖）

近日，入境處上傳影片，有「白旋風」之稱的占美韋德（吉米懷特/Jimmy White）透過優秀人才入境計劃成為香港人，是繼奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）、卓林普（Judd Trump）及羅拔臣（Neil Robertson）之後，第4位公開證實透過人才計劃落戶香港的世界頂級桌球名將。處長郭俊峯在無綫電視節目《講清講楚》表示，由2023年至今年首6個月，已引進138位現役及退役運動員，當中有超過10位為桌球選手，部份知名度十分高。

新任入境處處長郭俊峯（資料圖片/蘇煒然攝）

郭俊峯期望，排名高的球手申請優才計劃來港後，能夠達到「一傳十、十傳百」的效果，吸引不同行業的優秀人才來港發展。他續指，各項人才計劃的申請數字平均，約有12萬至13萬人才經不同計劃來港；有6萬人的高才通申通已到期，當中53%會繼續留港發展，數字乎合預期。

占美韋德現已64歲，坊間有指他是為避稅而來港。不過，郭俊峯卻認為，低稅率是香港其中一個吸引點，但指中東部份國家甚至推出零稅率政策，「如果佢真係為咗避稅，去嗰啲國家就可以」。他指，香港治安良好、交通便利、擁有高水準教育等，這些都是吸引點。

奧蘇利雲於2024年10月透過「優秀人才入境計劃」，正式成為香港居民。（資料圖片/李澤彤攝）

早前有傳言指奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在取得香港人身份後到其他地方發展，郭俊峯指，對方並無放棄香港，會在中東及香港兩邊居住。他說，據了解，奧蘇利雲希望能找到更多的商業贊助，形容他「未係時候」正式移居香港。