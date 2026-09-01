林智遠稱宏福苑大火委員會報告一出會即分析　如有需要將納入審計

大埔宏福苑五級大火發生後，外界關注相關調查進展及善後安排，宏福苑火災獨立委員會將於10月下旬提交報告，審計署長林智遠今日（1日）接受報章訪問時透露，審計署一直密切跟進公開聆訊情況，他已提醒同事當委員會報告出爐後應立即分析，若有需要及符合審計準則，考慮將相關議題納入署方未來5年審計計劃。



宏福苑。（資料圖片／鄧倩螢攝）

林智遠稱審計工作將堅持鐵面無私 議題難度多高都會依規執行

林智遠表示，自去年11月宏福苑發生大火後，政府各部門及審計署均高度關注事件，強調審計工作將堅持「鐵面無私」，無論涉及哪個機構或哪個層級的人員，無論議題難度多高，署方都會努力克服挑戰並依規執行。

根據審計署審計準則，署方會基於項目的重要性、時間性、涉及的公帑與風險，以及所帶來的裨益等因素，挑選審計題目以編排衡工量值式審計工作。

審計署長林智遠9月1日接受報章訪問時透露，已提醒同事當宏福苑獨立委員會報告出爐後應立即分析，若有需要會考慮將相關議題納入署方未來5年審計計劃；圖為林智遠接受《香港01》專訪。（資料圖片／梁鵬威攝）

援助基金帳目報告將會「公開、透明地」公布

至於政府為支援受影響居民而設立的「大埔宏福苑援助基金」，其帳目處理亦備受公眾關注。林智遠指出，該基金帳目需按照《民政及青年事務局局長法團條例》的規定，按既定程序每年進行審計。相關部門需在指定時間前向審計署提交帳目報表以進行「年終審計」，隨後再提交立法會省覽，一般於每年11月提交。

他形容，援助基金的帳目報告將會「公開、透明地」公布。林智遠補充，審計署的帳目審計工作不會僅等待年結才展開，如有需要，署方會提早於年中進行「系統審計」等前期準備工作，確保公帑善用。