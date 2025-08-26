審計署長稱受邀展調查前已關注飲用水事件　若公僕違法轉執法部門

財經事務及庫務局早前決定就政府採購樽裝飲用水風波採取三重行動，包括主動邀請審計署就今次採購招標過程進行審查。審計署長林智遠今日（26日）接受報章訪問時表示社會高度關注事件，而審計署位於港島區獲供應涉事飲用水，審計署同事亦非常關注，故早於財庫局邀請展開調查前已要求團隊在審計政府帳目時，加強審查涉事部門內部控制不足：「（審計署）同事怎會不關注，我們有份飲（涉事飲用水）。」林智遠期望在一個多月內完成審查工作，若涉公職人員違法將轉交執法部門跟進。



鑫鼎鑫商貿有限公司為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」桶裝飲用水，被政府指未能信納可繼續履行合約，早前被即時停用並報警。（資料圖片／廖雁雄攝）

審計署長林智遠。（資料圖片）

審計署長林智遠：我們有份飲 怎會不關注？

林智遠在《明報》訪問表示，社會高度關注事件，而審計署辦公室位於港島區，獲供應涉事品牌的樽裝飲用水，同事非常關注，已吩咐團隊在審計政府帳目時加強審查「內部控制」，追溯過往缺失，不排除後續再展開衡工量值式審計：「（審計署）同事怎會不關注，我們有份飲（涉事飲用水）。」

審查所需時間參考兩例

審計署曾應時任特首要求，分別在1999年審查時任稅務局長被揭發其妻開設稅務顧問公司，以及在2012年查曾蔭權被指外訪「大花筒」，兩者也僅花一個多月便完成。林智遠指，暫時對審查所需時間的要求也是與這兩次差不多。

物流署長陳嘉信批准不用評分制 未正面回應是否調查方向之一

林智遠引述財庫局長許正宇指，會公布調查報告內容；而報告提交立法會後，他相信立法會政府帳目委員會也會就事件提質詢及跟進。對於物流署長陳嘉信批准是次標書不用評分制，是否調查方向之一，林智遠在訪問中未有正面回應，只表示審計署一向關注招標事宜，亦是「民有所呼，我有所應」。