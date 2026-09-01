宏福苑法團時任委員江祥發夫婦　涉騙百分百貸款33萬　將轉區院審

大埔宏福苑時任法團管理委員會（第12屆管理委員會）委員江祥發及妻子，涉詐騙「百份百擔保特惠貸款計劃」逾33萬元貸款及處理該筆金錢。兩人被控2項詐騙及1項洗黑錢罪(STCC 3198/2026)，案件今（1日）在沙田裁判法提堂。被告暫毋須答辯，控方指本案將於區域法院審理，申請押後至10月6日，候轉介文件。被告准以1萬元保釋，期間不得接觸控方證人及離港。



兩名被告：江祥發（65歲）及張若蘭（62歲）同被控2項欺詐罪及1項洗黑錢罪，兩人同任藝鍶室內設計工程有限公司（下稱藝鍶）董事。

次被告張若蘭。(陳曉欣攝)

首被告江祥發。(陳曉欣攝)

大埔宏福苑前法團成員江祥發。（任葆穎攝）

大埔宏福苑前法團成員江祥發。（翁鈺輝攝）

兩罪涉及騙款約33萬

首項欺詐罪指，二人在2022年2月8日與2022年4月4日，在香港以欺詐手段，向匯豐銀行虛假陳述二人或藝鍶，就藝鍶銷售下降情況提供的信息，以支持其根據中小企融資擔保計畫申請的「百份百擔保特惠貸款計劃」，該等信息真實準確，並意圖欺詐，誘使匯豐或香港按證保險有限公司批准向該公司發放231300元貸款，使江或張或藝鍶獲得利益，對滙豐或香港按證保險有限公司蒙受不利或相當程度的可能性會蒙受不利。

次罪同涉及同一計畫，二人被控以欺詐手段向匯豐銀行虛假陳述藝鍶營業額下降的資訊為真確，意圖詐騙10萬元貸款。

另涉洗黑錢

洗黑錢罪指，二人於2022年4月4日至7月25日，處理匯豐銀行一個帳戶的331300元由可公訴罪行所得的財產。