宏福苑｜江祥發籲煞停樓宇大維修：叫唔識揸車嘅去揸車，咪炒車囉

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（20日）舉行第15場聽證會。宏福苑管理委員會委員江祥發作供時坦言，今次火災是不可磨滅的烙印。他表示工程期間曾出現多個警號，有再三提醒政府部門加強跟進，認為有部門沒有履行職責，「梗係唔收貨啦，佢一早有具體行動，我哋就唔使滅邨啦！」



他又建議政府煞停大維修，再重長計議，認為法團委員大多是退休人士，對工程認識不深，不諱言說：「你叫一個唔識揸車嘅去揸車，咪炒車囉！而家情況類似咁。」



江祥發作供後在場外受訪時，再質疑大埔前區議員黃碧嬌的行為。（馬耀文攝）

江祥發作供後在場外受訪，再度質疑大埔前區議員黃碧嬌行為。他指舊法團在任時，黃碧嬌經常出席屋苑內部會議，但當新法團上場後，即使邀請她亦不出席。

就算我哋轉咗管委會嘅人，咁街坊係無轉，都係嗰啲街坊嚟㗎嘛，咁你都係應該提供服務……可能佢同（前法團主席）鄧國權合拍啲囉。 江祥發

此外，針對黃碧嬌在工作報告中聲稱火災後第一時間到場協助，江祥發直言：「當天我哋都喺現場協助居民善後……但係完全都唔見佢蹤影。」又批評她：「如果佢咁有heart（心），係咪應該唔使驚啦？但而家就唔見佢蹤影，佢寫就天下無敵！」

江祥發直言火災當日，在現場沒有見到黃碧嬌的蹤影。（資料圖片）

點名促官員及舊法團委員作供解畫

江祥發除點名要求鄧國權、黃碧嬌等人作供外，亦希望屋宇署保養測量師劉嘉敏出庭。他表示曾中環華懋大廈三級火後，曾向政府部門發電郵表達對屋苑防火擔憂，但部門只回覆跟進中及巡查過。

江祥發十分不滿：「梗係唔收貨啦，佢一早有具體行動，我哋就唔使滅邨啦！」她希望劉嘉敏現身聽證會，「我同劉嘉敏做咗筆友幾次，可唔可以叫佢落嚟解釋吓，畀個機會佢解釋吓」。

江祥發坦言法團委員大多是退休長者，對工程幾乎零認識，難以處理高達3.3億元的大維修項目。（馬耀文攝）

嘆老人家無力管3.3億工程 籲煞停大維修改「保養」

談及屋宇大維修，江祥發說法團委員大多是退休長者，對工程幾乎零認識，難以處理耗資達3.3億元大維修項目。他形容，「你叫一個唔識揸車去揸車，咪炒車囉！而家情況類似咁。」

江祥發向政府建議：「真係唔好做大維修，維修煞停先，我真係唔想香港再受到二度傷害。」他建議政府考慮以「保養計劃」取代大維修，將樓宇比喻為汽車：「一架車你成日去保養佢，可能行得耐啲，唔需要成架車拆咗嵌過。」他呼籲當局與業主法團加強雙向溝通，重詳計議，探討更安全及可負擔的樓宇保養方案。