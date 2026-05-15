警拘宏福苑法團前委員江祥發及其妻子　涉詐騙百份百擔保特惠貸款

大埔宏福苑時任法團管理委員會（第12屆管理委員會）委員江祥發及妻子被捕。消息指，江祥發及其妻同為「藝鍶室內設計工程有限公司」董事，兩人涉以欺詐手段，詐騙「百份百擔保特惠貸款計劃」逾數十萬貸款及處理該筆金錢，被新界南總區重案組於昨日（14日）以涉嫌「串謀欺詐」和「洗黑錢」罪拘捕。



4月20日聽證會，江祥發旁聽後接受傳媒訪問。（資料圖片/馬耀文攝）

消息指，被捕一男一女為報稱工程商人的江祥發及其張姓妻子。江祥發家住宏仁閣，亦為宏福苑法團管理委員會（第12屆管理委員會）時任委員，他曾於第三輪聽證會出庭作供。

政府於2020年4月，透過香港按揭證券公司推出「百份百擔保特惠貸款」計劃，支援受疫情影響的中小企渡過難關。根據計劃，若要符合申請貸款資格，企業須證明公司自2020年2月份起「任何月份的營業額」，與2019年1月至2020年6月間「任何一個季度的每月平均營業額」下跌至少3成。

消息：江祥發疑虛報營運收入 現金提取貸款及轉入個人戶口

據了解，江祥發被指於2022年期間，先後2次向銀行作出「百份百擔保特惠貸款」申請，其間涉嫌虛報2020年1月至3月間的營運收入，以「股東注資」等入數紀錄虛報為營業所得，以便製造之後收入受疫情影響大幅減少的假象，騙取政府推出的「百分百特惠貸款」計劃批出貸款，其後大部份貸款被人以現金方式提取，部份被直接轉帳至江祥發的個人户口，懷疑作為己用。

江祥發在宏福苑火災後不時接受傳媒訪問，亦有到多場聽證會旁聽。宏福苑火災後，曾有居民「聯署」要求政府協助及督促屋苑管理人合安管理公司盡快召開業主大會，並指收集到超過500戶居民簽名，惟「聯署」毋須任何住戶證明，任何人均能無限填寫，惹來質疑。

據了解，江祥發為有關聯署發起人之一，4月10日他曾向傳媒直認沒有做過任何住戶身份查證，填多少份及誰填寫等，純粹「靠大家自律」。事後民政事務總署回覆傳媒，指接獲投訴指「聯署」或涉冒充，已轉交執法部門及法定機構調查跟進。

4月29日，再有12.45%業主向宏福苑法團管理人合安管理有限公司，遞交實體書面聯署，包括江祥發；聯署要求合安根據《建築物管理條例》在5月13日或之前發出開會通知書，45天內舉行業主大會。

4月23日，大埔宏福苑前法團成員江祥發上樓收拾。（資料圖片/翁鈺輝攝）

江祥發曾到第三輪第15場聽證會（4月20日）作供，哽咽稱火災是不可磨滅的烙印，又指工程期間曾出現多個警號，有再三提醒政府部門加強跟進。他亦指新舊法團管委會，都曾投訴工人吸煙問題。他又建議政府煞停大維修，再重長計議，認為法團委員大多是退休人士，對工程認識不深。

他其後在場外受訪，質疑大埔前區議員黃碧嬌行為。他指舊法團在任時，黃碧嬌經常出席屋苑內部會議，但當新法團上場後，即使邀請她亦不出席。當時他點名前法團顧問、民建聯大埔區議員黃碧嬌、房屋局獨立審查組測量師劉嘉敏應出席作供，「將拼圖砌得完整啲 」。