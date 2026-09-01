將軍澳基德小學開學無小一　減資源不減活動　花逾百萬辦游泳班等

今日（1日）是開學日，本學年有15間小學因收生不足獲派「0班」小一，當中包括聖公會將軍澳基德小學，學校今日舉行開學禮，再沒有小一新生的身影。



校方指，2029/30學年將與位於黃大仙的聖公會基德小學合併，新學年雖然資源因班級減少而下調，但校方繼續推動課外活動發展，新學年將投放近180萬元，用於全校習泳、田徑、單車和英語強化課程等活動。其中，學校將提供大額資助的全校游泳課程，家長每堂只需付60元。



聖公會將軍澳基德小學舉行開學禮，再沒有小一新生的身影。(洪戩昊攝)

新學年流失了10個學生 數字與往年相若

學校三年將與位於黃大仙的聖公會基德小學合併，校長鄺嘉文指，不計畢業生，學校新學年僅流失10個學生，數字與往年相若。她表示，這些流失數字未必與學校將合併有關，例如有學生離校是因為搬屋。而由於班級少了，根據教育局要求，老師數目亦要削減，新學年少了6位常額教師。面對諸多困難，鄺嘉文以正面態度面對：「即使我𠵱家係0班（小一），我都要做好自己。」

面對資源減少的困難，聖公會將軍澳基德小學校長鄺嘉文以正面態度面對：「即使我𠵱家係0班（小一），我都要做好自己。」(洪戩昊攝)

投放180萬推動課外活動 足球場改為單車訓練場

她指，學校會將撥資源推動課外活動發展，新學年將投放近180萬元，用於全校習泳、田徑、單車和英語強化課程等活動。其中，學校將提供大額資助的全校游泳課程，家長每堂只需付60元。學校亦會將足球場改為單車訓練場地，引入平衡車、單車及BMX課程。

校方亦會安排三位外籍教師授課，低年級以遊戲及語音訓練為主，高年級導入TOEFL Junior課程，為學生日後升讀英文中學奠定基礎。

(洪戩昊攝)

三年後與黃大仙基德小學合併 兩校會逐步用相同教科書

校方指，2029/30學年將正式與位於黃大仙的聖公會基德小學合併，兩校將逐步融合，例如會逐漸使用相同的教科書，今年亦會共同舉辦開放日，兩校更會共組匹克球隊。

展望未來，兩校老師下學年起會共同備課，學校亦會安排校車補貼予合併後須跨區上學的學生。